24.01.2026 11:17

Λύγισε η Χρηστίδου για το θέμα των αμβλώσεων: «Δεν υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει χωρίς να πονάει όλο της το είναι» (Video)

24.01.2026 11:17
xristidou_karystianou

Την τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, σχολίασαν στον «αέρα» του «Χαμογέλα και πάλι» η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

«Εγώ όπως και την προηγούμενη εβδομάδα υπερασπίστηκα το δικαίωμά της να κάνει το πένθος της αγώνα και θα το υπερασπίζομαι πάντα σθεναρά και όχι υπό όρους. Υπό όρους είναι η ψήφος μου κα η ψήφος του καθενός. Θα κάνει ότι πιστέυει για το παιδί της και θα κριθεί γι’ αυτό σαν πολιτικός», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Μίλησε για δημόσια διαβούλευση, για εμένα αυτή η φράση ήταν το βασικό πρόβλημα. Μιλάει για δημόσια διαβούλευση σε μία χώρα που το έχει λύσει αυτό και το έχει λύσει όχι συνταγματικά. Δεν είναι κατοχυρωμένο απόλυτα, είναι μέσα από άλλα δικαιώματα προκύπτει. Αυτό δείχνει ότι είναι και πιο επιρρεπής, με έναν νόμο μπορεί και να αλλάξει. Είναι επικίνδυνο να βάζεις το πόδι σου σε κάτι που δεν είναι τόσο κάθετο και απόλυτο όπως στη Γαλλία», πρόσθεσε.

«Είχα άλλη άποψη πριν γίνω μητέρα»

«Κι εγώ μπορεί να έχω μια συγκεκριμένη άποψη για τις αμβλώσεις, η οποία άποψη μπορεί και να αλλάξει. Είχα άλλη άποψη πριν γίνω μητέρα, έχω άλλη τώρα. Αλλά αφορά μόνο την προσωπική μας αυτοδιάθεση. Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ για μια άλλη γυναίκα για ένα άλλο σώμα. Μπορεί να μπει σε διαβούλευση δημόσια, το πώς θα ενημερωνόμαστε, το δικαίωμα του εμβρύου να μη συλληφθεί, να μη φτάσει εκεί. Αυτό είναι η ουσία να μη γίνει η σύλληψη», εξήγησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί επειδή δεν δίνει το στίγμα ιδεολογικά του κόμματός της, προσπαθούν και οι δημοσιογράφοι μέσα από ερωτήσεις να δουν ποια είναι η κατεύθυνσή της. Δεν μιλάμε για άκαιρη ερώτηση, είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει ιδεολογικά που βρίσκεσαι», συνέχισε.

«Έχω αμφιταλαντευτεί σε αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή, όταν θέτεις το θέμα της ηθικής, που μπορεί να το θέτεις για να το βάλεις στο μυαλό μέσα μιας γυναίκας, να το σκεφτεί κλπ. Είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι επίσης να μπεις. Γιατί έχω εκφράσει τη γνώμη μου μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και δεν ήταν θετική απέναντι σε αυτό. Γιατί έχει κάνει την κίνηση αυτή και έβαλε τα κλάματα και κατάλαβα πόσο κακό μπορεί να προκάλεσα χωρίς να θέλω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς τοποθετούμαστε. Δεν υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει αυτό χωρίς να την ενδιαφέρει, χωρίς να πονάει όλο της το είναι και η ψυχή της και που δεν το σκέφτεται για μια ζωή. Θέλω να πιστεύω ότι όποια γυναίκα το έχει κάνει το σκέφτεται μια ζωή. Ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να μη φτάνει αυτή η συνθήκη», κατέληξε η παρουσιάστρια.

