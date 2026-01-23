Ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε πως θα σχεδιάσει ταφόπλακες (Video)

Στο νέο του εγχείρημα αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς στο πλαίσιο συνέντευξής του στο «Πρωινό», αφήνοντας «άφωνους» τους συμμετέχοντες στο πάνελ της εκπομπής.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αποκάλυψε ότι το σαββατοκύριακο θα βρεθεί στην Καλαμάτα, για συνάντηση με τον απόγονο ενός παλιού συνεργάτη του πατέρα του, μαζί με τον οποίο θα φτιάξουν… ταφόπλακες.

Λάκης Γαβαλάς: Δεν θα υπογράφω την ταφόπλακα

«Θα πάω στην Καλαμάτα το σαββατοκύριακο. Δεν πάω για μαντίλια, πάω για μάρμαρα. Γιατί ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων. Είχε, λοιπόν, έναν συνεργάτη από εκεί, που ο εγγονός του τώρα συνεχίζει αυτή τη δουλειά του παππού και του πατέρα, και εγώ θα πάω για να φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο και θα σχεδιάσω και ταφόπλακες. Μαρμάρινες ταφόπλακες, να κάνουμε κάποια σχέδια επάνω. Καλό;», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δεν θα την υπογράφω την ταφόπλακα. Ήταν μία ιδέα από κοινού, δεν θέλω να το διακωμωδήσω, ακούγεται κωμικό, αλλά… Δεν ξέρεις ποτέ ο νεκρός αν μας ακούει ή όχι. Θα σας το πω μετά τις δύο-τρεις πρώτες ταφόπλακες που θα σχεδιάσω», πρόσθεσε.

