Η Μελάνια Τραμπ πηγαίνει στο Χόλιγουντ – Πώς σχεδιάζει να λανσάρει τη φιλόδοξη ταινία της για το Amazon

Η ταινία για την Μελάνια Τραμπ από τα Amazon MGM Studios θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα σε 20 χώρους σε όλη την Αμερική στις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Η Πρώτη Κυρία και ο Πρόεδρος Τραμπ θα παραστούν στην πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον, στο μετονομαζόμενο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι. Θα υπάρξουν επίσης πρεμιέρες σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και άλλες — όλες ταυτόχρονα.

Πληροφορίες που επικαλείται η Page Six αναφέρουν ότι έχουν γίνει κρατήσεις για κάποιες από τις πρεμιέρες, με μία προβολή να λαμβάνει οκτώ φορές περισσότερες από τις αναμενόμενες απαντήσεις.

Υπάρχουν ακόμη διαφημιστικές καμπάνιες σε 30 χώρες παγκοσμίως, από την πλευρά του Ντουόμο στην Ιταλία μέχρι το Piccadilly Circus στο Λονδίνο της Αγγλίας. Μία διαφήμιση για την ταινία έχει ήδη προβληθεί στο Las Vegas Sphere.

Ορισμένες διεθνείς προβολές φιλοξενούνται από πρεσβευτές που διορίστηκαν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας από τον Μπιλ Γουάιτ, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στο Βέλγιο και πρώην πρόεδρο του Μουσείου Intrepid Sea-Air-Space στη Νέα Υόρκη. Ο Γουάιτ και ο σύζυγός του, Μπράιαν Γιουρ, έχουν συμμετάσχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις χρημάτων για τον Τραμπ και έχουν επίσης στενούς δεσμούς με τη Μελάνια.

Ο Μαρκ Μπέκμαν, παραγωγός της ταινίας και αποκλειστικός σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ, μίλησε για τα σχέδια κυκλοφορίας και τη συμμετοχή της Πρώτης Κυρίας: «Συμμετέχει σε κάθε κομμάτι της. Κάθε τηλεοπτική διαφήμιση, κάθε διαφημιστική πινακίδα, ως καμπάνια σε 30 διαφορετικά έθνη».

Πρόσθεσε για την ταινία: «Κανείς δεν είχε ποτέ πρόσβαση στην Πρώτη Κυρία με αυτόν τον τρόπο… [Η ταινία] για πρώτη φορά, φέρνει ανθρώπους σε συναντήσεις και τοποθεσίες που δεν έχουν ξαναδεί, είναι πρωτοφανές».

Σχετικά με το σχέδιο κυκλοφορίας της ταινίας στις αίθουσες: «Η Μελάνια Τραμπ ήθελε η ταινία να έχει κινηματογραφικό χαρακτήρα. Θα κυκλοφορήσει μόνο σε κινηματογράφους… θέλουμε αυτή την πλούσια, εξαιρετικά στυλιζαρισμένη κινηματογραφική εμπειρία».

Η διαφημιστική καμπάνια της ταινίας περνάει από την Πρώτη Κυρία και τον Μπέκμαν αντί για μια παραδοσιακή προβολή ταινίας με ένα στούντιο που δημιουργεί μια καμπάνια για έγκριση. «Πραγματικά καθοδηγεί τη δημιουργική κατεύθυνση σε όλα τα σημεία επαφής με τους καταναλωτές», πρόσθεσε η Μπέκμαν.

Η ταινία καλύπτει τις ημέρες που προηγήθηκαν της πιο πρόσφατης ορκωμοσίας του Τραμπ και ανακοινώθηκε δύο εβδομάδες πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

