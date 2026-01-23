Μόνικα Μπελούτσι για Βαλεντίνο: Ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος

Το δικό της «αντίο» στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 19/1, σε ηλικία 93 ετών, είπε η Μόνικα Μπελούτσι με μία ανάρτησή της στο Instagram.

«Στη μνήμη του κυρίου Βαλεντίνο, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη και ενός πολύ ξεχωριστού ανθρώπου. Με όλο μου τον σεβασμό και την αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η δημοφιλής ηθοποιός.

Η Μόνικα Μπελούτσι μοιράστηκε, παράλληλα, με τους διαδικτυακούς της φίλους σειρά φωτογραφιών όπου καταγράφεται στο πλευρό του εκλιπόντα σχεδιαστή, από επίσημες εμφανίσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα την Παρασκευή, 23/1, τελέστηκε η κηδεία του Βαλεντίνο στη Ρώμη, με πλήθος επωνύμων να δίνουν το «παρών» προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν.

