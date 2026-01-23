search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 21:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 20:12

Μόνικα Μπελούτσι για Βαλεντίνο: Ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος

23.01.2026 20:12
bellucci-valentino

Το δικό της «αντίο» στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 19/1, σε ηλικία 93 ετών, είπε η Μόνικα Μπελούτσι με μία ανάρτησή της στο Instagram.

«Στη μνήμη του κυρίου Βαλεντίνο, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη και ενός πολύ ξεχωριστού ανθρώπου. Με όλο μου τον σεβασμό και την αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η δημοφιλής ηθοποιός

Η Μόνικα Μπελούτσι μοιράστηκε, παράλληλα, με τους διαδικτυακούς της φίλους σειρά φωτογραφιών όπου καταγράφεται στο πλευρό του εκλιπόντα σχεδιαστή, από επίσημες εμφανίσεις τους. 

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα την Παρασκευή, 23/1, τελέστηκε η κηδεία του Βαλεντίνο στη Ρώμη, με πλήθος επωνύμων να δίνουν το «παρών» προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Τζέικομπ Ελόρντι: Μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ ανέβηκαν οι μετοχές του – Δεύτερο φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ

Το σίριαλ των Μπέκαμ συνεχίζεται: «Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» είπαν στον Μπρούκλιν στον γάμο του και η νύφη έφυγε κλαίγοντας

Good Job Nicky: «Αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς με συγκρίνουν με ονόματα όπως Michael Jackson και The Weeknd» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimos_glifadas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι αυτοψίες και τα ποσά

kakokairia ipa 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος θα δοκιμάσουν τις αντοχές των Αμερικανών

lakis-gavalas-new
LIFESTYLE

Ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε πως θα σχεδιάσει ταφόπλακες (Video)

palazzo ca dario
ΚΟΣΜΟΣ

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας που δεν βρίσκει αγοραστή

staria_electric_l-1-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Staria Electric εγκαινιάζει ένα νέο ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της κορεάτικης εταιρείας (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 21:40
dimos_glifadas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι αυτοψίες και τα ποσά

kakokairia ipa 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος θα δοκιμάσουν τις αντοχές των Αμερικανών

lakis-gavalas-new
LIFESTYLE

Ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε πως θα σχεδιάσει ταφόπλακες (Video)

1 / 3