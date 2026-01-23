search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

23.01.2026

Κηδεία Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά τον εμβληματικό σχεδιαστή (Video/Photos)

23.01.2026 13:18
Το τελευταίο αντίο στον τελευταίο των σπουδαίων σχεδιαστών λένε αυτή την ώρα διάσημοι φίλοι του Valentino που βρέθηκαν στη Ρώμη προκειμένου να αποχαιρετήσουν το μεγάλο αστέρι της μόδας.

Ο Valentino άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (19/1), γεμίζοντας θλίψη εκπροσώπους από τον χώρο της μόδας παγκοσμίως. Όσοι θέλησαν να τον συνοδέψουν στην τελευταία του κατοικία, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί, σήμερα (23/1) έξω από κεντρική Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, όπου γίνεται η κηδεία του εμβληματικού σχεδιαστή. Το προηγούμενο διήμερο ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να αποδώσει φόρο τιμής στον Valentino, καθώς η σορός του είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. 

Από τις 12:00 το μεσημέρι, περίπου 300 πολίτες βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το «παρών» στην κηδεία του Valentino έδωσαν και ισχυρά πρόσωπα της μόδας, μεταξύ των οποίων η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, ο Τομ Φορντ, καθώς και η μούσα του Valentino, η Άννα Χάθαγουεϊ.

Επίσης, μέσα στον ναό βρίσκονται 750 άνθρωποι ενώ ο συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή, Τζανκάρλο Τζιαμέτι, πρόκειται να διαβάσει το δικό του στερνό αντίο στον σπουδαίο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο ο ίδιος μοιράστηκε περισσότερα από 60 χρόνια ζωής και επιτυχιών.

Στη συνέχεια, ο Valentino θα ταφεί στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με σχέδιο απλό και λιτό, όπως ακριβώς επιθυμούσε και ο ίδιος.

Ο Valentino Garavani, όπως ήταν το ονοματεπώνυμο του διάσημου σχεδιαστή μόδας που έγινε γνωστός σε όλον τον πλανήτη ως Valentino μεσουράνησε για δεκαετίες στα defiles όλου του κόσμου με το όνομά του να μένει στην ιστορία, απόλυτα ταυτισμένο με την κομψότητα και τη φινέτσα. 

Την κηδεία του μεγάλου σχεδιαστή μεταδίδει live το Firstpost

