Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

Για τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1 και τον συνάδελφό της, Λεωνίδα Κακούρη, με τον οποίο έσπαγαν πλάκα, μίλησε η Μαρία Κίτσιου στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.

«Βρήκα τον εαυτό μου σε αυτή τη σειρά κι είπα ότι μπορώ να το κάνω. Με προβλημάτισε ότι θα ήταν 4 επεισόδια την εβδομάδα. Όλοι συντελεστές ήταν εγγύηση. Θεωρώ ότι ο ρόλος μου έδωσε μια ώθηση στο κοινό, αλλά όλοι οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί. Τους λατρεύω όλους και τους θαύμαζα», δήλωσε η Μαρία Κίτσου.

«Ο Λεωνίδας Κακούρης μιλάει έτσι. Το μεγαλύτερο τρολ των Μελισσών ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης. Είχαμε να παίξουμε μεταξύ μας σκηνές σοβαρές σκηνές και γελούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε», είπε λίγο παρακάτω.

