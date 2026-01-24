search
LIFESTYLE

24.01.2026 10:16

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι “όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο”»

24.01.2026 10:16
Για το ξεκίνημά της στην υποκριτική και για τον Γιάννη Δαλιανλίδη, που εκτόξευσε την καριέρα της, μίλησε η Γιολάντα Μπαλαούρα στην εκπομπή  «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα.

«Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης, δεν τόλμησα ποτέ να τον πλησιάσω», εξήγησε η επιτυχημένη ηθοποιός.

«Ήμουν στην τρίτη λυκείου όταν έπαιξα σε σειρά του Δαλιανίδη. Τότε δεν υπήρχε αυτό με τις θεαματικότητες τόσο πολύ. Ήταν πιο αγνές εποχές. Από μικρή ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό και τίποτα άλλο. Οι γονείς μου μου είπανε να σπουδάσω γιατί τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα έχουν περισσότερη ανασφάλεια. Ήμουν αριστούχος μαθήτρια», πρόσθεσε.

«Ήμουν τυχερή που συνάντησα τον Δαλιανίδη και τον έβλεπα με δέος… Μου είχε πει κάποιος ότι όταν ξεκινάς με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης, δεν τόλμησα ποτέ να τον πλησιάσω», υπογράμμισε σε άλλη σημείο της συνέντευξής της η Γιολάντα Μπαλαούρα.

1 / 3