24.01.2026 15:52

Σωτήρης Τσαφούλιας για Μαρία Καρυστιανού: «Δεν πρέπει να πέφτει στις παγίδες που της στήνουν» (Video)

24.01.2026 15:52
Τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων, που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις, σχολίασε ο Σωτήρης Τσαφούλιας στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

«Μια μητέρα, όπως η Μαρία Καρυστιανού, αυτόματα γίνεται μητέρα όλων μας. Δεν πρέπει να πέφτει στις παγίδες που της στήνουν», ανέφερε ο γνωστός σκηνοθέτης.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας επισήμανε τη σημασία της προσεκτικής δημόσιας τοποθέτησης, προσθέτοντας: «Η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει στο μέλλον να τοποθετηθεί για πολλά. Ήταν σφάλμα και η δήλωσή της και το να μπει σε αυτό το πεδίο συζήτησης».

«Είμαστε “κάτω” από το σύστημα, δεν έχει καλυτερεύσει κάτι»

Ο σκηνοθέτης απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το σύστημα που είχε πονέσει τους πρωταγωνιστές της σειράς «Ριφιφί», που καθήλωσε το κοινό, και κατά πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 1992, το έτος κατά το οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα.

«Είμαστε “κάτω” από το σύστημα, δεν έχει καλυτερεύσει κάτι. Και είμαστε κάτω από το σύστημα γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε το σύστημα και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα πράγματα κάνει όλη τη διαφορά. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια δομείται αυτό το σύστημα που γίνεται όλο και δυσκολότερο να το αλλάξεις. Όσα χρόνια οι άνθρωποι ψάχνουν τους τρόπους να το βελτιώσουν, όλο αυτό το διάστημα το σύστημα ψάχνει τρόπους να μην αλλάζει και να μην μεταβάλλεται», είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Στη συνέχεια ο σκηνοθέτης απάντησε για το εάν στην πραγματική ζωή υπάρχουν εγκλήματα με κοινωνικό πρόσημο: «Η πλειοψηφία των εγκλημάτων στην πραγματική ζωή, κυρίως σε επίπεδο δολοφονίας χαρακτήρων, έχουν κοινωνικό πρόσημο».

1 / 3