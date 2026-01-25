search
25.01.2026
25.01.2026

Πασχαλίδης για Καρυστιανού: «Σαχλαμάρα οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις» (Video)

25.01.2026
Κριτική στη Μαρία Καρυστιανού για με τις πρόσφατες δηλώσεις της περί άμβλωσης άσκησε ο Μίλτος Πασχαλίδης μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Της είχε και έχει όλος ο κόσμος τη συμπάθεια γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει. Κατά τη γνώμη μου αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα, το λέω καθαρά. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να κριθεί ολοκληρωτικά από μία άποψή της, η οποία δεν ξέρω κι αν είναι η άποψή της, μετά πήγε να την ανασκευάσει από ό,τι είδα», εξήγησε ο καλλιτέχνης.

«Η κυρία αυτή έχει αποφασίσει να κριθεί και ως πολιτικό πρόσωπο. Σε αυτό το στίβο τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ας ακούσουμε αν έχει πρόγραμμα και τι πρόγραμμα είναι αυτό και ο κόσμος θα κρίνει», πρόσθεσε στη συνέντευξή του.

«Είμαι ακόμη θυμωμένος για τα Τέμπη»

Όσο για την τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε τον θυμό του για την έλλειψη απαντήσεων.

«Είμαι ακόμα θυμωμένος όταν το σκέφτομαι. Όχι μόνο γιατί συνέβη αυτό που συνέβη όπως συνέβη, ούτε μόνο γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις της προκοπής, αλλά γιατί έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουμε τρένα. Δεν φτιαχτήκανε δηλαδή στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής να βάλει το παιδί του σε ένα τρένο», επισήμανε.

«Αυτό που λέγαμε παλιά στα αστεία ότι “ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα”, αρχίζει και δεν είναι αστείο πια. Έγινε κάτι το οποίο ήταν ένα μείγμα πολλών πραγμάτων, κακοδιαχείρισης, ατυχίας, αστοχίας, ανθρώπων που δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Ούτε ερευνήθηκε σωστά, ούτε πήραμε απαντήσεις, ούτε οι άνθρωποι που χάσανε τους δικούς τους πήραν απαντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει το πιο σκληρό πράγμα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μπαίνω στη θέση τους δηλαδή και με τινάζει ηλεκτρικό ρεύμα».

Ο Μίλτος Πασχαλίδης απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα να ασχοληθεί με την πολιτική, παρά τις προτάσεις που του έχουν γίνει.

«Είμαι δύστροπος στην αγένεια»

«Οι φίλοι μου ήταν δίπλα στη μάχη μου με την κατάθλιψη, γι’ αυτό και την πέρασα και λίγο αβρόχοις ποσίν. Με παίρνει ο Νταλάρας τηλέφωνο ας πούμε. Ήμασταν απλώς συνεργάτες τότε».

«Είμαι δύστροπος στην αγένεια. Είμαι πολλές φορές απότομος με κόσμο που περνάει τα όρια. Όταν έχει τελειώσει μια συναυλία ας πούμε, και είμαι μούσκεμα στον ιδρώτα και ακόμα δεν ακούω γιατί έχω κουφαθεί από τις εντάσεις, και έρχεται ο άλλος ας πούμε και σου λέει «να βγούμε μια φωτογραφία». Πες ‘ναι, να βγούμε’. Έχω γράψει κάτι τραγούδια. Ε, δεν μπορώ να τ’ ακούσω τώρα. “Μα να σου πω κάτι, να σου δώσω στίχους”. Ρε χριστιανέ μου τώρα βρήκες;».

«Δεν παρακολουθώ τη Eurovision»

Όπως αποκάλυψε ο καλλιτέχνης, δεν παρακολουθεί τη Eurovision και δεν θα δεχόταν να γίνει κριτής σε talent show, εξηγώντας ότι βαριέται την τηλεόραση και θεωρεί τον εαυτό του αναρμόδιο να κρίνει άλλους.

«Ποτέ δεν είχα τέτοια μεγαλεπήβολα σχέδια και όνειρα, να γράψω το τραγούδι των ονείρων μου. Το πιο μεγάλο κίνητρο που έχω είναι ότι βλέπω ότι αυτό που κάνω αφορά πολύ κόσμο και ότι είναι χρήσιμο σε αυτούς», είπε.

