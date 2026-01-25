Βανδή για Σφακιανάκη: «Όταν αποχώρησα από το σχήμα, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά»

Για τις κόκκινες γραμμές που έχει τραβήξει στην καριέρα της, αλλά και για την αποχώρησή της από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, το 2013, μίλησε η Δέσποινα Βανδή στη συνέντευξή που παραχώρησε στην εκποπή «Τετ α Τετ».

«Έχω κάνει όμορφες συνεργασίες έχω κάνει και δύσκολες. Η κόκκινη γραμμή, ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι – η μεγαλύτερη αξία έχει να κάνει με τον σεβασμό και εκεί μπορεί να μπει κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία και ο σεβασμός περιέχει και την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει τον σεβασμό. Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού», είπε.

«Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση, δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση και δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Νότη Σφακιανάκη υπέρ του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής.

Η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το σχήμα, επισημαίνοντας ότι οι διαφωνίες στις αξίες και στις δηλώσεις του ήταν περισσότερες από αυτά που τους ενώνουν.

