LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Η αρρώστια της ήταν ένα χτύπημα της μοίρας» – «Την έχω μεγάλη ανάγκη» (Video)

tsakirogloy-diavati-new

Για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου στο «Ραντεβού το ΣΚ» και στην Ελένη Μουστάκη.

«Την έχω μεγάλη ανάγκη»

«Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Ο έρωτας υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου είπε στη συνέχεια: «Η Χρυσούλα ήταν πάντα ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Ο έρωτας υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση.

Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη. Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε».

