Χρήστος Σαντικάι: «Δεν θα πουν τον γιο μου “ο Αλβανός” – Έχουν αλλάξει οι εποχές»

Για τον ρατσισμό στην Ελλάδα αλλά και για φτωχικά χρόνια στα οποία μεγάλωσε μίλησε ο Χρήστος Σαντικάι στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Δούλευα βοηθός σερβιτόρου στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, πάλεψα πολύ να του δώσω τραγούδι μου. Έχω μεγαλώσει πολύ φτωχικά, νιώθω περήφανος που τώρα μπορώ να πάω ένα πιάτο παραπάνω φαγητό στο σπίτι μου», ανέφερε αρχικά.

«Ως μετανάστες, ήταν δύσκολα τα πράγματα όταν ήρθαμε εδώ. Δεν άφησα τον ρατσισμό να φυτρώσει μέσα μου. Το παιδί μου είναι Αλβανός, λόγω του πατέρα του, μισός Αλβανός και μισός Γερμανός. Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα τον πουν “ο Αλβανός”. Το “δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ” δεν το ακούω καν. Οι ρατσιστές είναι λίγοι, η Ελλάδα είναι φιλόξενη κι έχει καλούς ανθρώπους. Ο γιος μου μιλάει αλβανικά, ελληνικά και γερμανικά», πρόσθεσε.

