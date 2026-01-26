Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκινεί η κόρη του – «Θα είσαι πάντα μέσα μου, κομμάτι της ψυχής μου»

Την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της διανύει η Σάρα Εσκενάζυ, καθώς έναν μήνα πριν ο αγαπημένος της πατέρας Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους δικούς του ανθρώπους όσο και σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματα που την κατακλύζουν, καλούμενη να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη απώλεια από τη ζωή της.

«Μπαμπάκο μου, τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Ήσουν άνθρωπος φωτεινός, με καθαρή καρδιά κι απέραντη καλοσύνη. Από εσένα έμαθα τι σημαίνει σεβασμός, αξίες και αξιοπρέπεια. Με αγάπη και δύναμη μου έδειξες τον δρόμο χωρίς ποτέ να μου στερήσεις την ελευθερία μου” έγραψε αρχικά η Σάρα Εσκενάζυ. Η αγάπη σου ήταν πάντα δεδομένη, βαθιά και αληθινή. Τη νιώθω ακόμα, σε κάθε ανάμνηση και σε κάθε χτύπο της καρδιάς μου. Θα είσαι για πάντα μέσα μου, φως στον δρόμο μου και κομμάτι της ψυχής μου. Με αυτό το αγαπημένο σου τραγούδι ταξιδεύεις στο φως. Μας λείπεις, σε αγαπάμε και θα σε αγαπάμε για πάντα” κατέληξε η κόρη του αείμνηστου Αλμπέρτο Εσκενάζυ σ’ αυτό το τρυφερό διαδικτυακό “αντίο” της» έγραψε.

