Τάσος Χαλκιάς: «Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί» (Video)

Στα παιδικά του χρόνια αναφέρθηκε ο Τάσος Χαλκιάς επισημαίνοντας ότι ο πατέρας του τον χτυπούσε ώστε να γίνει «καλό παιδί». Μια αντίληψη που -όπως τόνισε- την εποχή εκείνη ήταν ευρέως διαδεδομένη, δυστυχώς.

Ο ίδιος ως πατέρας δεν ακολούθησε ποτέ τέτοιες συμπεριφορές -υπογραμμίζει- επισημαίνοντας ότι υπήρξε για τα παιδιά του αρκετά καλός πατέρας, αν και αυτό είναι κάτι που τα παιδιά του είναι αρμόδια να κρίνουν.

«Τα παιδιά μου θα πουν πώς υπήρξα ως πατέρας. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξα αρκετά καλός πατέρας, στον βαθμό που μπορούσα να έχω επαφή με τα παιδιά μου, ιδιαίτερα στα μικράτα τους. Γιατί δεν ήταν εύκολο, όταν γεννήθηκα ήμουν κι εγώ σε πλήρη δραστηριότητα. Δεν υπήρξα αυστηρός, με την έννοια να επιβάλλω τιμωρίες ή να σηκώνω τη φωνή, πράγμα που εγώ το δέχτηκα πάρα πολύ από τον πατέρα μου. Θα μπορούσε να μου έχει μείνει και μία κακή συνήθεια, γιατί εγώ έτρωγα ξύλο μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί. Καλώς ή κακώς αυτά είναι άλλα ζητήματα, γιατί εκείνες τις εποχές σήκωνε άλλες συμπεριφορές. Πολλές φορές με ρωτάνε “δηλαδή σας κακοποιούσε ο πατέρας σας;” και λέω “όχι, καθόλου, μου συμπεριφερόταν όπως έπρεπε για να γίνω καλό παιδί”» είπε και πρόσθεσε:

«Είμαι 54 χρόνια στο θέατρο, δεν ήταν εύκολη η πορεία μου. Μεγαλώνοντας, η όρεξη και οι επιλογές είναι άλλες. Δεν είναι μόνο το θέατρο η δουλειά μας. Είμαι πιο ευτυχισμένος στο θέατρο απ’ ότι σε ένα τηλεοπτικό πλατό, γιατί είναι ο χώρος μου. Είμαι από τη δημιουργία της κρατικής τηλεόρασης, με το Θέατρο της Δευτέρας. Σήμερα είναι τόσο μοιρασμένη η πίτα που ένα 17% φαίνεται τεράστιο ποσοστό, ενώ τότε κάναμε 63%».

