Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

Για την ψυχική της υγεία και τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία μίλησε η Πάρις Χίλτον, επισημαίνοντας πως νιώθει σαν να έχει έναν «δαίμονα μέσα στο μυαλό της».

Σε συνέντευξής της στο podcast The Him & Her Show, η 44χρονη κληρονόμος εξήγησε πως διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα τέλη της δεκαετίας των 20 και στη συνέχεια έμαθε πως πάσχει και από Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία (RSD), που συχνά αναφέρεται και ως Σύνθετο Σύνδρομο Περιοχικού Πόνου τύπου Ι.

«Ουσιαστικά, οποιαδήποτε σκέψη αρνητικής αντίληψης -αν νομίσεις ότι κάποιος είναι αγενής ή αν νιώσεις κάτι… το βιώνεις σαν σωματικό πόνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καν αληθινό. Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου που σου μιλάει συνεχώς με αρνητικό εσωτερικό διάλογο» είπε χαρακτηριστικά.

Paris Hilton candidly discusses painful mental health struggle as she compares it to 'demon in your mind' https://t.co/FnMYKAYeCA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2026

Στη συνέχεια, η χρυσή κληρονόμος τόνισε ότι όσοι ζουν με το σύνδρομο αυτό, βιώνουν τα αρνητικά συναισθήματα «σε εξαιρετικά βαθύ επίπεδο και πρέπει να μάθουν να τα αναγνωρίζουν ως τη στιγμή που ενεργοποιείται η RSD».

«Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου και ειδικά τη δεκαετία του 2000, με όλα όσα βίωνα με τα media. Έχω εμμονή με το να μαθαίνω περισσότερα γι’ αυτό και να διαδίδω το μήνυμα, γιατί θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν χρειάζεται να είναι κάτι που σε κρατά πίσω στη ζωή· μπορεί να γίνει κάτι που θα αξιοποιήσεις ως υπερδύναμη για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου» πρόσθεσε.

Όσον αφορά στη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ, η Πάρις Χίλτον εξήγησε πως δεν συνέβη όταν ήταν παιδί, επειδή τότε η κοινωνία και η ιατρική κοινότητα δεν έδιναν έμφαση στη συγκεκριμένη διαταραχή, επισημαίνοντας ότι η συνθήκη αυτή την επηρέαζε όσο πήγαινε σχολείο.

«Ήμουν πάντα μπερδεμένη και στο σχολείο μου ήταν τρομερά δύσκολο. Όσο κι αν διάβαζα, δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα. Απέτυχα συνέχεια στα τεστ. Ήμουν διαρκώς τιμωρημένη, μπλεγμένη σε μπελάδες. Ήταν πάντα πολύ δύσκολο για μένα».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι έχει, πλέον, έχει επιλέξει να εστιάσει στα θετικά αναφέροντας: «Το βλέπω ως υπερδύναμή μου και δεν θα ήμουν η επιχειρηματίας που είμαι σήμερα χωρίς αυτό. Είναι αυτή η ώθηση, το ότι βρίσκομαι πάντα ένα βήμα μπροστά στο μέλλον — βέβαια έχει και τις δύσκολες πλευρές του, είναι πολύ απαιτητικό».

