Τίνα Μεσσαροπούλου για Μαρία Μπακοδήμου: «Ο ρόλος της “κακιάς” της ταιριάζει» (Video)

Τις δηλώσεις της Μαρίας Μπακοδήμου σχολίασε η παρέα του Happy Day, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να εκτιμά ότι ο ρόλος της «κακιάς» που καλείται να έχει στον «Αδύναμο Κρίκο» η παρουσιάστρια «της πηγαίνει».

Τόνισε, δε, ότι αν είχε κάποια καλύτερη τηλεοπτική πρόταση το διάστημα που απείχε, ίσως να είχε επιστρέψει νωρίτερα.

«Η Μαρία Μπακοδήμου δεν “μασάει” τα λόγια της. Είδες τι είπε πάλι για την τηλεόραση. “Δεν υπάρχει κάτι που να μου αρέσει, που να νιώθω ότι πρέπει να δώσω ραντεβού”. Εντάξει, δεν την κακολογώ, αφού έτσι αισθάνεται. Αν είχε βρει, βέβαια, και κάτι άλλο, ίσως να ήταν ήδη στην τηλεόραση. Πάντως, αυτός ο ρόλος της κακιάς της πάει νομίζω. Είναι αυστηρή, ναι, της πάει. Είναι ακριβοδίκαιη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Μέσα στο 2026 ο γάμος (Video)

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

Τάσος Χαλκιάς: «Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί» (Video)