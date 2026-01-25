Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου στην Καραβάτου – Το “φάντασμα” της Τσολάκη θα πλανάται στο πλατό» (Video)

Για τις τηλεοπτικές εξελίξεις στον ΑΝΤ1 μίλησε, μεταξύ άλλων, η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του ALPHA.

«Αυτό που δεν ήθελε να της συμβεί η Κατερίνα Καραβάτου, θα της συμβεί. Θα είναι πρωί. Άρα, το “φάντασμα” της Ελένης Τσολάκη θα πλανάται πάνω από το πλατό. Από τη στιγμή που η Κατερίνα έχει ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο από τον Δεκέμβριο, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια στο να διαπραγματευτεί. Το θέμα είναι να βγει στον αέρα η εκπομπή», ανέφερε.

«Μια εκπομπή, που κάνει επιτυχία το καλοκαίρι με ένα πολύ διαφορετικό κοινό, δεν σημαίνει ότι θα κάνει επιτυχία τον χειμώνα. Δεν λέω ότι δεν θα τα πάει καλά, αν κι αν με έβαζες αυτή τη στιγμή να ποντάρω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου. Καλείται να κάνει θαύμα. Είναι άδικο γιατί μπορεί να χρεωθεί μια αποτυχία ή να την κάψει το κανάλι. Για εμένα την καίει όταν τη βγάζει έτσι το κανάλι», πρόσθεσε.

«Ο ΑΝΤ1 έκλεισε διπλά συμβόλαια και πλήρωσε ρήτρες για να τους πάρει»

Για το «Καλημέρα Ελλάδα», Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε: «Ο ΑΝΤ1 έκλεισε διπλά συμβόλαια και πλήρωσε ρήτρες για να τους πάρει. Πάνε κι έρχονται παρουσιαστές. Ο Παναγιώτης Στάθης είχε υπογράψει με το Open κι η Άννα Λιβαθυνού έφυγε μια ημέρα πριν τη φωτογράφιση για το Action 24 και τους πίστευαν».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε και την προσθήκη του Τερενς Κουίκ στο «Πρωινό», ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και την ανάρτηση της Δέσποινας Καμπούρη: «Μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Παπανώτας».

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία – Η κατάσταση της υγείας της

«Σαββατοκύριακο παρέα»: Το νέο τρέιλερ της Κατερίνας Καραβάτου