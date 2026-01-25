search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:46
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 15:43

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου στην Καραβάτου – Το “φάντασμα” της Τσολάκη θα πλανάται στο πλατό» (Video)

25.01.2026 15:43
messaropoulou

Για τις τηλεοπτικές εξελίξεις στον ΑΝΤ1 μίλησε, μεταξύ άλλων, η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του ALPHA.

«Αυτό που δεν ήθελε να της συμβεί η Κατερίνα Καραβάτου, θα της συμβεί. Θα είναι πρωί. Άρα, το “φάντασμα” της Ελένης Τσολάκη θα πλανάται πάνω από το πλατό. Από τη στιγμή που η Κατερίνα έχει ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο από τον Δεκέμβριο, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια στο να διαπραγματευτεί. Το θέμα είναι να βγει στον αέρα η εκπομπή», ανέφερε.

«Μια εκπομπή, που κάνει επιτυχία το καλοκαίρι με ένα πολύ διαφορετικό κοινό, δεν σημαίνει ότι θα κάνει επιτυχία τον χειμώνα. Δεν λέω ότι δεν θα τα πάει καλά, αν κι αν με έβαζες αυτή τη στιγμή να ποντάρω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου. Καλείται να κάνει θαύμα. Είναι άδικο γιατί μπορεί να χρεωθεί μια αποτυχία ή να την κάψει το κανάλι. Για εμένα την καίει όταν τη βγάζει έτσι το κανάλι», πρόσθεσε.

«Ο ΑΝΤ1 έκλεισε διπλά συμβόλαια και πλήρωσε ρήτρες για να τους πάρει»

Για το «Καλημέρα Ελλάδα», Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε: «Ο ΑΝΤ1 έκλεισε διπλά συμβόλαια και πλήρωσε ρήτρες για να τους πάρει. Πάνε κι έρχονται παρουσιαστές. Ο Παναγιώτης Στάθης είχε υπογράψει με το Open κι η Άννα Λιβαθυνού έφυγε μια ημέρα πριν τη φωτογράφιση για το Action 24 και τους πίστευαν».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε και την προσθήκη του Τερενς Κουίκ στο «Πρωινό», ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και την ανάρτηση της Δέσποινας Καμπούρη: «Μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Παπανώτας».

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία – Η κατάσταση της υγείας της

«Σαββατοκύριακο παρέα»: Το νέο τρέιλερ της Κατερίνας Καραβάτου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Συμβιβασμός μέχρι νεοτέρας

ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που έπεσε από τον 3ο όροφο

SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Απόψε το συμβούλιο που ανατρέπει τα πάντα (Video)

sakelaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η ανασυγκρότηση της Αριστεράς δε γίνεται με υλικά και κόμματα που έχουν χάσει την αξιοπιστία τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:44
nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Συμβιβασμός μέχρι νεοτέρας

ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που έπεσε από τον 3ο όροφο

SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

1 / 3