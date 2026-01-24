search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 20:22
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 18:33

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία – Η κατάσταση της υγείας της

24.01.2026 18:33
kosioni-new

Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της περνάει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας.

Η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάει στην εργασία της στον ΣΚΑΪ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, την Πέμπτη (22/1/26).

Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως, της έκαναν εισαγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος είναι ακόμα στην εντατική, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

«Σαββατοκύριακο παρέα»: Το νέο τρέιλερ της Κατερίνας Καραβάτου

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά – Νιώθω ότι είμαι στάσιμος»

Τηλεθέαση: Σάρωσε στη late night η Αγγελική Νικολούλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ice-agents
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άλλη μια δολοφονία από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα (Video)

elkaabi1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Βόλος 1-0: Καθάρισε με Ελ Κααμπί έχοντας το μυαλό στο Άμστερνταμ

iran xamenei – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ετοιμάζεται για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση – Σε καταφύγιο στην Τεχεράνη ο Χαμενεΐ σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου: Βρισκόταν για 50 μέρες στα αζήτητα νοσοκομείου

kosioni-new
MEDIA

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία – Η κατάσταση της υγείας της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

matina-nikolaou-new
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 20:17
ice-agents
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άλλη μια δολοφονία από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα (Video)

elkaabi1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Βόλος 1-0: Καθάρισε με Ελ Κααμπί έχοντας το μυαλό στο Άμστερνταμ

iran xamenei – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ετοιμάζεται για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση – Σε καταφύγιο στην Τεχεράνη ο Χαμενεΐ σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο

1 / 3