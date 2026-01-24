search
24.01.2026 16:40

«Σαββατοκύριακο παρέα»: Το νέο τρέιλερ της Κατερίνας Καραβάτου

24.01.2026 16:40
karavatou_antenna_siginisi

Το νέο τρέιλερ της Κατερίνας Καραβάτου είναι στον αέρα, με την παρουσιάστρια να …αποχαιρετά το καλοκαίρι και να υποδέχεται τον χειμώνα στον ANT1 παρέα με τους τηλεθεατές.

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου στις 08:50 με πλούσια θεματολογία, αξιόλογους δημοσιογράφους και ποικίλα ρεπορτάζ.

Η ανακοίνωση του ANT1

Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά.

Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχονται με όλα τα highlights της εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week.

Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα «βουτάει» στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση.

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Μαζί με την Κατερίνα, στο πάνελ της εκπομπής, θα βρίσκονται οι: Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, μια ομάδα με άποψη και λόγο.

Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά.

«Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θες απλώς να δεις τηλεόραση, αλλά να μπεις σε μια ζεστή κουβέντα και να νιώσεις παρέα!

1 / 3