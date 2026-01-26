Αστρονομικό ποσό σε Μπρούκλιν και Νίκολα για να αποκαλύψουν τα «μυστικά» των Μπέκαμ σε βιβλίο

Αδρά πληρώνουν τον Μπρούκλιν Μπέκαν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ για να γράψουν ένα αποκαλυπτικό βιβλίο στο οποίο θα παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για τη δημόσια, πλέον, ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση με επταψήφιο ποσό προκειμένου να αποκαλύψουν το παρασκήνιο της κόντρας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα The Sun, ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House, που είχε εκδώσει και την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare», φέρεται να βρίσκεται, μάλιστα, σε επαφές με το ζευγάρι, εξετάζοντας την έκδοση ενός βιβλίου τύπου «tell-all».

Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι «υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον» και ότι οι εκδότες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν αδρά «αν ο Μπρούκλιν να τα βγάλει όλα από μέσα του», σημειώνοντας πως οι επιλογές του ζευγαριού είναι «απεριόριστες».

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι, αν προχωρήσει το εγχείρημα, το βιβλίο θα μπορούσε να έχει έκταση εκατοντάδων σελίδων, ενώ δεν αποκλείεται το ζευγάρι να ακολουθήσει περαιτέρω το παράδειγμα του πρίγκιπα Χάρι, συμμετέχοντας και σε τηλεοπτική συνέντευξη τύπου Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η πληροφορία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση του 26χρονου Μπρούκλιν Μπέκαμ, στην οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με τους γονείς του κατηγορώντας τους ότι παρενέβαιναν στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ με σκοπό να τη διαλύσουν.

Στο ίδιο κείμενο ανέφερε ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου, όπως υποστήριξε, «η δημόσια εικόνα έμπαινε πάνω απ’ όλα», επισημαίνοντας ότι στο πλευρό της συζύγου του βρήκε «ηρεμία και ανακούφιση» ύστερα από χρόνια έντονου άγχους.

Μεταξύ άλλων, ο Μπρούκλιν κατηγόρησε τη μητέρα του ότι «έκλεψε» τον πρώτο χορό στον γάμο του και ότι η Βικτόρια «χόρεψε πολύ ανάρμοστα πάνω μου μπροστά σε όλους», περιστατικό που επιβεβαίωσε αργότερα και ο DJ, Φατ Τόνι, περιγράφοντάς το ως «πολύ άβολο», ενώ ανέφερε ότι η Νίκολα Πελτζ αποχώρησε από τη δεξίωση κλαίγοντας.

Από την πλευρά της οικογένειας Μπέκαμ, πηγές του βρετανικού Τύπου ισχυρίζονται ότι η Βικτόρια Μπέκαμ αισθάνεται «προδομένη», ενώ υποστηρίζεται ότι τόσο εκείνη όσο και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα επιθυμούσαν επανασύνδεση με τον γιο τους.

Διαβάστε επίσης:

Τίνα Μεσσαροπούλου για Μαρία Μπακοδήμου: «Ο ρόλος της “κακιάς” της ταιριάζει» (Video)

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Μέσα στο 2026 ο γάμος (Video)

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»