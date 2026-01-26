search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026
26.01.2026 19:24

Νίκος Αλιάγας: Σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύζυγό του – Πού πήγαν (Photos)

26.01.2026 19:24
aliagas-eksot

Τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν επί σκηνής ο Νίκος Αλιάγας και η σύζυγός του, Τίνα Γρηγορίου. 

Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στο γνωστό νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι δημοφιλείς καλλιτέχνες την Πρωτοχρονιά, με τους δύο τους να καταγράφονται χαμογελαστοί από τον φωτογραφικό φακό του NDP, ενώ διασκέδαζαν. 

Μάλιστα, κάποια στιγμή στη διάρκεια της βραδιάς, ο γνωστός παρουσιαστής ανέβηκε στη σκηνή, στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου, και τραγούδησαν παρέα

Νίκος Αλιάγας-Τίνα Γρηγορίου: Η αλλαγή χρονιάς στην Ελλάδα

Σημειώνεται ότι Νίκος Αλιάγας και Τίνα Γρηγορίου μετρούν πολλά χρόνια κοινής πορείας, ενώ έχουν αποκτήσει παρέα δύο παιδιά, την Αγάθη και τον Ανδρέα

Το αγαπημένο ζευγάρι που ζει μόνιμα στη Γαλλία, αποφάσισε φέτος να αλλάξει χρόνο στην Ελλάδα, με τους δύο τους να βρίσκουν ευκαιρία να διασκεδάσουν στα μπουζούκια, σε μια σπάνια κοινή τους δημόσια εμφάνιση. 

Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας.

