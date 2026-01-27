Κατερίνα Ζαρίφη: «Έχουμε φάει αρκετό ξύλο στην τηλεόραση – Να μείνει η πολιτική ορθότητα» (Videos)

Για την πορεία της στην τηλεόραση και τα επόμενα σχέδιά της μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη, καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show».

Αναφερόμενη μεταξύ άλλων στα προσβλητικά σχόλια που έχουν γίνει κατά καιρούς τόσο για την ίδια όσο και για άλλα πρόσωπα από τον τηλεοπτικό αέρα, η δημοσιογράφος τόνισε ότι είναι υπέρ της πολιτικής ορθότητας, καθώς ακόμα κι αν «φρενάρει» κατά μια έννοια τη σάτιρα, είναι σημαντικό να μάθουν επιτέλους κάοιοι να εκφράζονται χωρίς να προσβάλλουν.

«Μην ξεχνάς ότι εμείς ήμασταν στον Πρωινό Καφέ… η αρκούδα και ο φαλακρός. Σε μία τηλεόραση τότε που ήτανε ροκ, έτσι; Δεν μπορεί να είχε πάρει την εκπομπή μία αρκούδα, ήταν η ατάκα. “Γιατί να κάνει μια αρκούδα κι ένας καραφλός πρωινό;”. Έτσι ακριβώς. Σε live εκπομπή σου μιλάω τώρα. Και εσύ να το βλέπεις από το σπίτι και να λες Χριστέ μου. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε φάει αρκετό ξύλο στην τηλεόραση. Μου λένε για το πολιτικά ορθό. Να μείνει κάποια πράγματα. Εγώ το θέλω. Καταλαβαίνω ότι φρενάρει κάποια πράγματα στη σάτιρα, αλλά ναι, δεν είναι πολιτικά ορθό, είναι ανθρώπινο να μη χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις για τους ανθρώπους. Δεν σ’ αρέσει σε ένα αγάπη μου το μπούτι της κοπέλας; Κάνε zapping και δες την άλλη που έχει πιο ψηλό το μπούτι, κατάλαβες τι θέλω να σου πω; Για μένα η πολιτική ορθότητα, αν μεταφράζεται σε ευαισθησία και καλό σχόλιο, να μείνει η πολιτική ορθότητα».

Όσο για την τηλεόραση, η Κατερίνα Ζαρίφη ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι παρά ένας χώρος πολύ σκληρός και ανταγωνιστικός, υπογραμμίζοντας ότι δεν πιστεύει στη ρομαντικοποίηση των τηλεοπτικών σχέσεων.

«Αυτή τη φράση “στην τηλεόραση είμαστε οικογένεια”… Δεν είμαστε οικογένεια, αγάπη μου. Ένας ανταγωνιστικός χώρος είναι. Προτιμούμε να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, εγώ το θέλω πάρα πολύ, γι’ αυτό και σε όλες τις δουλειές θέλω να φεύγω και να φεύγω καλά. Δεν θέλω να παίρνω μαζί μου θυμούς, αρνητικές ενέργειες».

Τέλος, η Κατερίνα Ζαρίφη τόνισε ότι πλέον δεν φιλτράρει την άποψή της, ειδικά όταν πρόκειται για κοινωνικά θέματα.

«Δεν μπορώ να μην πάρω θέση. Δεν μπορώ να μην πάρω θέση όταν ακούω κάτι για μία γυναικοκτονία. Φέτος δεν έχω αυτό το πράγμα. Δεν το φιλτράρω πια, γιατί ξέρω ότι σαν άνθρωπος και από το σπίτι μου, ποτέ δεν θα προσβάλω έναν άνθρωπο» είπε.

