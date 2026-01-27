Ελεονώρα Μελέτη: «Ένιωθα συναισθήματα που πίστευα ότι είναι ντροπή να τα νιώθει μια μητέρα» (Video)

Tο δικό της εσωτερικό δρόμο αυτογνωσίας περιέγραψε η Ελεονώρα Μελέτη η οποία σε μια βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση αναφέρθηκε στις εσωτερικές συγκρούσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι στην προσπάθειά μας να ανταπεξέλθουμε σε διάφορους ρόλους.

΄Οσα βιώνουμε εσωτερικά συχνά συνοδεύονται από ενοχές, οι οποίες όταν μένουν ανείπωτες διογκώνονται, επισημαίνει.

«Ένιωθα συναισθήματα που πίστευα ότι είναι ντροπή να τα νιώθει μια γυναίκα που έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί» δήλωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στην Έλενα Παπαβασιλείου στην εκπομπή EQ.

«Γενικά οτιδήποτε συμβαίνει μέσα μας φέρει ένα φορτίο ενοχής. Και όταν δεν το μοιράζεσαι, αυτό μπορεί να γιγαντωθεί κιόλας, γιατί όσο τρέφεις αυτές τις σκέψεις και δεν τις εκτονώνεις, δεν τις μοιράζεσαι, δυναμώνουν αυτές» είπε, υπογραμμίζοντας πόσο απελευθερωτική μπορεί να είναι η εξωτερίκευση.

Στη δική της διαδρομή αυτογνωσίας, η συγγραφή αποτέλεσε για την ίδια το καθοριστικό εργαλείο κατανόησης του εαυτού της, επισημαίνει.

«Όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, το έγραψα πρώτα στον εαυτό μου, σε ημερολογιακή μορφή. Το είχα ξεκινήσει πριν παντρευτώ και κάνω οικογένεια, όταν ερχόμουν αντιμέτωπη με στερεότυπα που μου δημιουργούσαν συγκρούσεις, ενοχές και αναζητήσεις» εξήγησε.

Η Ελεονώρα Μελέτη στάθηκε ιδιαίτερα στο κοινωνικό πλαίσιο που γεννά και ενισχύει τις ενοχές, σημειώνοντας πως δεν προκύπτουν τόσο από τις ίδιες τις σκέψεις όσο από το κυρίαρχο αφήγημα γύρω μας.

«Έχω γευτεί βαθιά τη σύγκρουση που προκαλούν αυτές οι σκέψεις της ενοχής. Και εκεί ανακάλυψα ότι τελικά δεν ήμουν μόνη. Αυτές οι συγκρούσεις δημιουργούνται πάρα πολύ από το αφήγημα που επικρατεί για τα πάντα γύρω μας. Είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ενοχές ότι δεν το ακολουθείς», είπε.

Κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στις γυναίκες, η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε ότι δέχονται ασφυκτική πίεση να ανταποκρίνονται τέλεια σε όλους τους ρόλους τους.

«Δεν μπορούμε να είμαστε παντού τέλειες, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα σούπερ. Αλλά κι αυτό είναι μαγικό. Το τέλειο δεν με αφορά. Δεν το αναζητώ ούτε στους άλλους ούτε στον εαυτό μου. Ακόμα και η φύση στην ατέλεια εστιάζει την ομορφιά της. Η ρωγμή είναι αυτή που επιβεβαιώνει την ομορφιά» τόνισε.

Μιλώντας για την κόρη της, η ευρωβουλευτής τόνισε πως αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή υπερηφάνειας στη ζωή της.

«Το πιο σημαντικό επίτευγμα για μένα είναι το παιδί μου. Είναι μοναδικό να βλέπεις ένα παιδί να μεγαλώνει. Προτεραιότητά μου είναι να δίνω στην Αλεξάνδρα τον χώρο να αναπτύξει τη δική της προσωπικότητα. Το παιδί δεν είναι προέκτασή μας, είναι μια αυτόνομη ύπαρξη» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήμουν από τις γυναίκες που ονειρεύονταν από μικρές τον γάμο και τα παιδιά. Ακόμα και το αν θα αποκτούσα ένα παιδί ήταν ανοιχτό. Η οικογένειά μου το γνώριζε αυτό και δεν με πίεσε ποτέ, ήταν συμφιλιωμένη με την ιδέα ότι μπορεί να ακολουθήσω διαφορετικό δρόμο» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην απόφαση να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε ότι αυτή ήρθε ως απάντηση σε μια κοινωνική πίεση που ένιωσε γύρω στα 38 της χρόνια.

«Όχι τόσο για τον γάμο, όσο για το ενδεχόμενο της μητρότητας. Σκέφτηκα: Κι αν στα 45 θελήσω παιδί αλλά δεν μπορώ;. Έτσι, το 2016 αποφάσισα να κάνω ωοκατάψυξη. Ήταν ο τρόπος μου να διαχειριστώ αυτή την πίεση και να δώσω στον εαυτό μου περισσότερες επιλογές για το μέλλον» κατέληξε.

