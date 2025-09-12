search
LIFESTYLE

12.09.2025 08:26

Γιώργος Παράσχος: Συγκλονίζει για τη μάχη του με τον καρκίνο – «Η χημειοθεραπεία δεν πήγε τόσο καλά» (Video)

12.09.2025 08:26
giorgos-paraschos-new

Για τη μάχη που κλήθηκε να δώσει με τον καρκίνο μίλησε ο Γιώργος Παράσχος, επισημαίνοντας ότι αν και η χημειοθεραπεία δεν πήγε όσο καλά προσδοκούσαν, δεν έχασε ποτέ τη δύναμη και την αισιοδοξία του.

Καλεσμένος της Τατιάνας Στεφανίδου στο Power Talk, ο ηθοποιός τόνισε ότι αυτή η περιπέτεια τον έκανε να αλλάξει, να αντιμετωπίζει διαφορετικά τη ζωή και να κρατά, πλέον, σε απόσταση το άγχος που άλλοτε θεωρούσε φυσιολογικό.

«Δυστυχώς η χημειοθεραπεία δεν πήγε τόσο καλά, όσο θα θέλαμε ή όσο θα ονειρευόμασταν, αλλά δεν με απογοήτευσε αυτό. Γιατί ο γιατρός μου φρόντισε και μου είπε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι θεραπείας και μου είπε “μην σε παίρνει από κάτω, να έχουμε καλή ψυχολογία, θα βρούμε τον ιδανικό τρόπο και θα το μηδενίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε”. Μακάρι να πάει και εντελώς στο 0, να πούμε ότι το νικήσαμε και να βγούμε νικητές από όλο αυτό. Η τιμή του πολλαπλού μυελώματος, όταν μπήκα μέσα στο νοσοκομείο, ήταν μεγάλη και την φέραμε σε ένα σημείο ώστε να μπορώ να κάνω την μεταμόσχευση μυελού. Στο 3,8. Μετά την χημειοθεραπεία αυτό κατέληξε να φτάσει στο 1,5 ενώ εμείς θα το θέλαμε πιο χαμηλά. Τώρα, όμως, βάλαμε μια θεραπεία με ένα χάπι. Μπορεί σε δύο με τρία χρόνια αυτό να υποτροπιάσει, να επανέλθει, αλλά έχουμε το πιστεύω μας» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά αυτή η ιστορία με άλλαξε κατά 99%. Μου έβγαλε κάποια γυαλιά που φορούσα, τράβηξε και ένα σεντόνι ταυτόχρονα, έδιωξε και την ομίχλη και είδα εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είδα τι θα πει άγχος. Αναγνωρίζω το άγχος και το στρες, που παλιά το θεωρούσα φυσιολογικό και δεδομένο γιατί νόμιζα ότι έτσι είναι η ζωή. Τώρα πλέον το αναγνωρίζω και το κρατάω σε απόσταση».

