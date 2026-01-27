Αγγελική Ηλιάδη: Ξεσπά κατά του Σωτήρη Τσαφούλια για τις αμβλώσεις – «Με τρομάζεις με αυτά τα τέρατα που βγάζεις από το στόμα σου» (Video)

Τα «πυρά» της κατά του Σωτήρη Τσαφούλια έστρεψε δημοσίως η Αγγελική Ηλιάδη, με αφορμή τα όσα είπε ο σκηνοθέτης αναφορικά με το θέμα των αμβλώσεων.

Καταδικάζοντας έντονα τις απόψεις και την τοποθέτησή του σχετικά, η τραγουδίστρια ξέσπασε, επισημαίνοντας ότι το έμβρυο δεν είναι άψυχο, αλλά ένα πλάσμα που έχει ψυχή, «σταλμένο από τον Θεό ως ευλογία».

«Εμένα με τρομάζεις εσύ με αυτά τα τέρατα που βγάζεις από το στόμα σου. Ο Χριστός και η Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε. Το παιδί που βρίσκεται στην κοιλιά της μάνας δεν είναι άψυχο, ξέρεις… έχει ψυχή… έχει σταλεί από τον Θεό ως ευλογία, ως το ύψιστο, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο δώρο… από τον Θεό, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν τόσοι τρόποι να αποφευχθεί μια εγκυμοσύνη, υπευθυνότητα χρειάζεται από γυναίκες και άντρες και σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο θαύμα αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός, να δημιουργούμε άνθρωπο… εμείς οι γυναίκες. Αντί λοιπόν να σκοτώνουμε τα παιδιά μας… ας μάθουμε να είμαστε υπεύθυνες και να μην κάνουμε ό,τι να ’ναι. Δεν μιλάμε βεβαίως για περιπτώσεις που εξαιρούνται για άλλους πολύ σοβαρούς λόγους. Δυστυχώς κάποιες φορές είναι αναπόφευκτο» έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια σε story της στο instagram.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια για τις αμβλώσεις

Σημειώνεται ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, καλεσμένος πρόσφατα στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» σχολίασε το θέμα αμβλώσεων το οποίο άνοιξε εκ νέου μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

«Αν η άμβλωση ήταν δολοφονία, τότε το κράτος θα έπρεπε να υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα σώματά τους για να στηρίζουν τη ζωή ενός άλλου σώματος. Αν εγώ αύριο έχω ανάγκη νεφρού και είσαι η μόνη συμβατή δότρια, πρέπει να μου το δώσεις θες δεν θες. Άρα η δωρεά οργάνων και αίματος να είναι υποχρεωτική. Δεν μπορείς να μιλάς για δολοφονία όταν δεν υπάρχει συνείδηση και αυτονομία. Αλλά να πούμε και το άλλο. Το να βγαίνουν 30 άνθρωποι χωρίς γνώσεις ιατρικής, βιολογίας και φιλοσοφίας και να προσπαθούν να στερήσουν το δικαίωμα μιας γυναίκας, το να λες ότι θα το βάλω σε δημόσια διαβούλευση. Αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί. Από τη στιγμή που το έμβρυο δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, τότε η κουβέντα που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι για το δικαίωμα στη ζωή, αλλά για την εξουσία πάνω σε ένα ξένο σώμα. Νομίζω ότι για τις γυναίκες δεν έχουμε φτιάξει τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν σε επίπεδο αμοιβών στον εργασιακό τομέα και στα πάντα. Με τρομάζουν αυτοί που κόπτονται τόσο πολύ για τους αγέννητους και όχι για τα δικαιώματα των γεννημένων. Κόπτονται για τα δικαιώματα των αγέννητων μέχρι να γίνουν γκέι, γιατί μετά αλλάζει το πρόσημο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

