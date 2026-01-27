Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Του τα είχα πει όλα πριν» (Video)

Για την παράσταση «Ο φονιάς» την οποία σκηνοθετεί μίλησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στο τεράστιο κενό που άφησε η απώλεια των γονέων του.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι οι λόγοι που τον οδήγησαν να επι «ναι» στην εν λόγω παράσταση ήταν τόσο το κείμενο και οι συντελεστές όσο και το γεγονός ότι το θέμα έχει να κάνει με τους ανθρώπους που φεύγουν και δεν μπορούν να μιλήσουν.

«Το κείμενο με έκανε να πω “ναι” στο να σκηνοθετήσω αυτή την παράσταση. Επίσης, οι συντελεστές αλλά και το βασικότερο, γιατί είναι για τους ανθρώπους που φεύγουν και δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν προσπαθώ να προσέξω σε κάτι που έχει γίνει, γιατί θα πάρω θέση στην ιστορία. Θα ήταν λάθος μου να παρέμβω. Προτιμώ να είμαι μαθητής, παρά δάσκαλος» είπε αρχικά.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η διαχείριση της απώλειας είναι δύσκολη, επισημαίνοντας ότο πρόλαβε να πει στον πατέρα του όλα όσα ήθελε.

«Είναι δύσκολη η διαχείριση μετά την απώλεια. Έκανα μια ανάρτηση πρόσφατα, να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του τα είχα πει, άλλωστε, όλα και πριν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση που είχε κάνει πρόσφατα για εκείνον ήταν πιο πολί ανάγκη να διατηρηθεί η μνήμη ότι δεν υπάρχει στη ζωή τίποτα δεδομένο.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Στανίση: «Όπου να’ ναι θα βγει η αυτοβιογραφία μου» (Video)

Γιώργος Παράσχος για καρκίνο: «Το ξεπεράσαμε κι εγώ και η σύντροφός μου – Θα μπορώ να ζω φυσιολογικά» (Video)

Ουγγαρέζος κατά Φειδία Παναγιώτου: «Να επιληφθεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τον εκπρόσωπό του και να γίνει ρεζίλι η Κύπρος που τον έστειλε» (Video)