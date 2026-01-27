search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:15
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 14:42

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Του τα είχα πει όλα πριν» (Video)

27.01.2026 14:42
pigmalion-dadakaridis-new

Για την παράσταση «Ο φονιάς» την οποία σκηνοθετεί μίλησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στο τεράστιο κενό που άφησε η απώλεια των γονέων του.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι οι λόγοι που τον οδήγησαν να επι «ναι» στην εν λόγω παράσταση ήταν τόσο το κείμενο και οι συντελεστές όσο και το γεγονός ότι το θέμα έχει να κάνει με τους ανθρώπους που φεύγουν και δεν μπορούν να μιλήσουν.

«Το κείμενο με έκανε να πω “ναι” στο να σκηνοθετήσω αυτή την παράσταση. Επίσης, οι συντελεστές αλλά και το βασικότερο, γιατί είναι για τους ανθρώπους που φεύγουν και δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν προσπαθώ να προσέξω σε κάτι που έχει γίνει, γιατί θα πάρω θέση στην ιστορία. Θα ήταν λάθος μου να παρέμβω. Προτιμώ να είμαι μαθητής, παρά δάσκαλος» είπε αρχικά.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η διαχείριση της απώλειας είναι δύσκολη, επισημαίνοντας ότο πρόλαβε να πει στον πατέρα του όλα όσα ήθελε.

«Είναι δύσκολη η διαχείριση μετά την απώλεια. Έκανα μια ανάρτηση πρόσφατα, να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του τα είχα πει, άλλωστε, όλα και πριν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση που είχε κάνει πρόσφατα για εκείνον ήταν πιο πολί ανάγκη να διατηρηθεί η μνήμη ότι δεν υπάρχει στη ζωή τίποτα δεδομένο.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Στανίση: «Όπου να’ ναι θα βγει η αυτοβιογραφία μου» (Video)

Γιώργος Παράσχος για καρκίνο: «Το ξεπεράσαμε κι εγώ και η σύντροφός μου – Θα μπορώ να ζω φυσιολογικά» (Video)

Ουγγαρέζος κατά Φειδία Παναγιώτου: «Να επιληφθεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τον εκπρόσωπό του και να γίνει ρεζίλι η Κύπρος που τον έστειλε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

karystianou_marinakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η εκτίμηση Μαρινάκη για το κόμμα Καρυστιανού με βάση τις απόψεις για τα εθνικά θέματα

violanta_2601_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από τα Τρίκαλα για Βιολάντα: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος – Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:10
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

1 / 3