search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 16:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 15:38

Αγγελική Νικολούλη: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 3 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της – «Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω»

01.02.2026 15:38
nikolouli_ndp

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα η Αγγελική Νικολούλη το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, καθώς συμπληρώνονται 3 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της.

«Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω…» επεσήμανε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος.

Αναλυτικά η ίδια έγραψε:

«Πέρασαν τρεις μήνες…Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα…Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν…Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή…Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω…Αντάμωσες με τα παιδιά μας? Τα λέτε με τους θείους? Η γιαγιά, ο παππούς? Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με την μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».

Διαβάστε επίσης:

Γουίλιαμ Σάτνερ, Μπεν Στίλερ και Έμα Στόουν: Τα teasers του Super Bowl 2026 που έχουν ήδη ξεχωρίσει (Videos)

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια “ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη”»

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chioni61
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ντύθηκαν στα λευκά Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα – Οι περιοχές που υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο (Videos)

larisa_main
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε και από τη θάλασσα, ήρθε και από το ρέμα»: Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας από την κακοκαιρία

atalia_troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια – 16 νεκροί και 30 τραυματίες τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

santorini-kakokairia1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Πλημμύρισαν οι κεντρικοί δρόμοι του νησιού, μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις (Videos)

mg_es5_711
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το άνετο SUV της MG που κοστίζει 26.950 ευρώ – Όλες οι εκδόσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 16:19
chioni61
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ντύθηκαν στα λευκά Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα – Οι περιοχές που υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο (Videos)

larisa_main
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε και από τη θάλασσα, ήρθε και από το ρέμα»: Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας από την κακοκαιρία

atalia_troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια – 16 νεκροί και 30 τραυματίες τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

1 / 3