ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 12:26
Τηλεθέαση Παρασκευής: Σάρωσαν «Σόι σου» και «Φως στο Τούνελ»

«Σόι Σου» και Νικολούλη …ψήφισε το τηλεπτικό κοινό το βράδυ της Παρασκευής 30/1, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης.

Στην prime time, η οικογενειακή σειρά του ALPHA, αν και σε επανάληψη, πέρασε στην πρώτη θέση σημειώνοντας 21,1% στο δυναμικό κοινό και 18,5% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας δεύτερο το «Παρά πέντε» με 17% και 13,8% και τρίτο τον «Άγιο έρωτα» με 15,3% και 20,7% αντίστοιχα.

Στη late night ζώνη, η Αγγελική Νικολούλη και οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις της στο Φως στο τούνελ, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, σημειώνοντας 19,3% στο δυναμικό κοινό και 20,7% στο σύνολο.

«Η κυρά μας η μαμή» στον Alpha συγκέντρωσε 12% και 14,1% αντίστοιχα.

