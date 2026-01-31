Τηλεθέαση Παρασκευής: Σάρωσαν «Σόι σου» και «Φως στο Τούνελ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Σόι Σου» και Νικολούλη …ψήφισε το τηλεπτικό κοινό το βράδυ της Παρασκευής 30/1, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης.
Στην prime time, η οικογενειακή σειρά του ALPHA, αν και σε επανάληψη, πέρασε στην πρώτη θέση σημειώνοντας 21,1% στο δυναμικό κοινό και 18,5% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας δεύτερο το «Παρά πέντε» με 17% και 13,8% και τρίτο τον «Άγιο έρωτα» με 15,3% και 20,7% αντίστοιχα.
Στη late night ζώνη, η Αγγελική Νικολούλη και οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις της στο Φως στο τούνελ, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, σημειώνοντας 19,3% στο δυναμικό κοινό και 20,7% στο σύνολο.
«Η κυρά μας η μαμή» στον Alpha συγκέντρωσε 12% και 14,1% αντίστοιχα.
Διαβάστε επίσης:
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Άφωνη η Καραβάτου με την έκπληξη Φερεντίνου και Κορδώνη – Μπούκαραν στο πλατό (Video)
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (29/1) το «Σόι σου»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.