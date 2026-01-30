Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (29/1) το «Σόι σου»

Εκατομμυριούχο ήταν το χθεσινό επεισόδιο της κωμικής σειράς οικογενειακών σουρεαλιστικών καταστάσεων «Το σόι σου». Με ολοστρόγγυλο 10άρι τηλεθέασης είχε τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν ο «Άγιος έρωτας» και τρίτη η απευθείας μετάδοση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Ρόμα, με το επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο», μια θέση πάνω από τη μέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen, στην οποία προωθήθηκε το «Deal», χάρη στη βελτιωμένη από μέρα σε μέρα επίδοσή του.

Ενδιαφέρον εντοπίζεται στον διαμοιρασμό τηλεθεατών μεταξύ κεντρικών δελτίων ειδήσεων Mega και Alpha. Μέσα στη 10άδα, εξάλλου, διατηρήθηκε και το «Masterchef».

