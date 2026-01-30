Με… γκαζωμένη τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (30/1)

Επικεφαλής τέθηκε πάλι ο Alpha στην κούρσα της τηλεθέασης, έπειτα από την προσπέραση του Mega την Τετάρτη. Ο σταθμός της Καλλιθέας διαμόρφωσε δυναμική ίδια με εκείνη της Δευτέρας.

Παρέμεινε τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ο ΑΝΤ1, με βελτιωμένη επίδοση, και λόγω της απευθείας μετάδοσης του ευρωπαϊκού ματς ΠΑΟ-Ρόμα για το Europa League.

Μια ανάσα από το 10% στάθηκε ο δείκτης της Nielsen στο Star, ο ΣΚΑΪ πέρασε στην περιοχή με τα μονοψήφια μερίδια -ως συνήθως όταν στο πρόγραμμα του δεν έχει το «Survivor»-, και το Open ολοκλήρωσε την ημέρα με θετικό πρόσημο στη μεταβολή του μεριδίου του.

