ΕΡΤNEWS: Φρέσκια, πρωτότυπη εκπομπή για τον ελληνικό τουρισμό με τίτλο «4 εποχές Ελλάδα»

Μια διαφορετική προσέγγιση στην Περιφέρεια και τον κλάδο του Τουρισμού στην Ελλάδα θα κάνει σε εβδομαδιαία βάση η εκπομπή «4 εποχές Ελλάδα» με την – influencer ρεπόρτερ – Σοφία Κωνσταντινίδου, στο ειδησεογραφικό ΕΡΤ News.

Σκοπός της εκπομπής είναι, με σύγχρονη ματιά να αναδείξει – τονίζει η ΕΡΤ – «τον ελληνικό τουρισμό, παρουσιάζοντας ρεπορτάζ από όλη την Ελλάδα».

Η εκπομπή αξιοποιεί το δίκτυο ανταποκριτών της ΕΡΤ και φέρνει σε πρώτο πλάνο «τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για το παρόν και το μέλλον του τουρισμού στην Ελλάδα».

Η εμπειρία για τον τηλεθεατή μεγιστοποιείται διότι «από την εκπομπή και με «συνοδοιπόρους» στο στούντιο καλλιτέχνες και ανθρώπους του τουρισμού, αναδεικνύονται γνωστοί και άγνωστοι προορισμοί με έμφαση στην παράδοση, στην πολιτιστική κληρονομία, στη γαστρονομία, στη βιωσιμότητα και στην περιφερειακή ανάπτυξη».

Οι περιηγήσεις στην Ελλάδα και την ανάδειξη του τουριστικού πλούτου της, μέσα από την εκπομπή «4 Εποχές Ελλάδα» – τίτλος που συμπυκνώνει τη βασική της φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν είναι ένας εποχικός προορισμός, καθώς υποδέχεται επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο- αρχίζουν αυτή την Κυριακή στις 14.00.

