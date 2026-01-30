search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 13:07
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 12:10

ΕΡΤNEWS: Φρέσκια, πρωτότυπη εκπομπή για τον ελληνικό τουρισμό με τίτλο «4 εποχές Ελλάδα»

30.01.2026 12:10
akropoli_touristes

Μια διαφορετική προσέγγιση στην Περιφέρεια και τον κλάδο του Τουρισμού στην Ελλάδα θα κάνει σε εβδομαδιαία βάση η εκπομπή «4 εποχές Ελλάδα» με την – influencer ρεπόρτερ – Σοφία Κωνσταντινίδου, στο ειδησεογραφικό ΕΡΤ News.

Σκοπός της εκπομπής είναι, με σύγχρονη ματιά να αναδείξει – τονίζει η ΕΡΤ – «τον ελληνικό τουρισμό, παρουσιάζοντας ρεπορτάζ από όλη την Ελλάδα».

Η εκπομπή αξιοποιεί το δίκτυο ανταποκριτών της ΕΡΤ και φέρνει σε πρώτο πλάνο «τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για το παρόν και το μέλλον του τουρισμού στην Ελλάδα».

Η εμπειρία για τον τηλεθεατή μεγιστοποιείται διότι «από την εκπομπή και με «συνοδοιπόρους» στο στούντιο καλλιτέχνες και ανθρώπους του τουρισμού, αναδεικνύονται γνωστοί και άγνωστοι προορισμοί με έμφαση στην παράδοση, στην πολιτιστική κληρονομία, στη γαστρονομία, στη βιωσιμότητα και στην περιφερειακή ανάπτυξη».

Οι περιηγήσεις στην Ελλάδα και την ανάδειξη του τουριστικού πλούτου της, μέσα από την εκπομπή «4 Εποχές Ελλάδα» – τίτλος που συμπυκνώνει τη βασική της φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν είναι ένας εποχικός προορισμός, καθώς υποδέχεται επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο- αρχίζουν αυτή την Κυριακή στις 14.00.

Διαβάστε επίσης

Τηλεθέαση κορυφής για τη μετάδοση του ματς Άγιαξ-Ολυμπιακός την Τετάρτη (28/1)

Τηλεθέαση μέσω Άμστερνταμ για το Mega την Τετάρτη (28/1)

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katsarou_violanta_1
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού – Πρώτη μηνυτήρια αναφορά κατά παντώς υπευθύνου από ομάδα δικηγόρων

alfeios new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό ποταμό

panos-mouzourakis-new
LIFESTYLE

Πάνος Μουζουράκης για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – «Είχα κάτι σαν αιφνίδια κώφωση» (Video)

syria_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανακοίνωσαν Κούρδοι και Δαμασκός – Οι όροι που προβλέπονται

indonisia-mastigwma
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για εξωσυζυγικό σεξ και αλκοόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 13:07
katsarou_violanta_1
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού – Πρώτη μηνυτήρια αναφορά κατά παντώς υπευθύνου από ομάδα δικηγόρων

alfeios new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό ποταμό

panos-mouzourakis-new
LIFESTYLE

Πάνος Μουζουράκης για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – «Είχα κάτι σαν αιφνίδια κώφωση» (Video)

1 / 3