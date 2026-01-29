search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 16:54
29.01.2026 14:39

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης

29.01.2026 14:39
Τα ονόματα των δύο παρουσιαστών της Eurovision 2026, τη Βικτόρια Σβαρόφσκι και τον Μίχαελ Οστρόφσκι, ανακοίνωσε επίσημα ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF.

«Η Βικτόρια και ο Μίχαελ είναι ένα φρέσκο δίδυμο, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Και οι δύο έχουν μεγάλο πάθος για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού και αποτελούν εξαιρετικούς πρεσβευτές της υπόθεσης, οι οποίοι με την παρουσίασή τους θα μείνουν αξέχαστοι για πολύ καιρό» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η διευθύντρια προγράμματος Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς.

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι κατάγεται από το Ίνσμπρουκ του Τιρόλου και προέρχεται από τη διάσημη οικογένεια Swarovski. Παρόλα αυτά, επέλεξε από νεαρή ηλικία να ακολουθήσει ένα διαφορετικό επαγγελματικό μονοπάτι. Έτσι, όταν ήταν 16 ετών κυκλοφόρησε τα πρώτα της τραγούδια, ενώ δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Το 2016 συμμετείχε στο «Let’s Dance», όπου από το 2018 μέχρι σήμερα αποτελεί βασικό μέλος της παρουσίασής του. Παράλληλα, έχει εργαστεί και ως μοντέλο, ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες.

Ο Μίχαελ Οστρόφσκι απότελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και παρουσιαστές της Αυστρίας. Ο Οστρόφσκι γεννήθηκε στο Λέομπεν και εκτός από την υποκριτική και την παρουσίαση, ασχολείται με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία. Η καριέρα του απογειώθηκε το 2004 με το «Nacktschnecken», με πολλές συμμετοχές σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές να ακολουθούν. Ο Μίχαελ Οστρόφσκι έχει παρουσιάσει, επίσης, πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως τα Amadeus Awards και το Nestroy Theater Prize, ενώ για την παρουσίαση του 100 Years of Radio τιμήθηκε με το τηλεοπτικό βραβείο Romy.

