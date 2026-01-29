search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026
29.01.2026

Ο δήμος του Λος Άντζελες σχεδιάζει επένδυση στην «κάθετη επανάσταση» των micro-dramas με γνώμονα την τοπική κοινωνία

29.01.2026 13:36
Δεδηλωμένο κοινωνικό πρόσημο έχει η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες να διαθέσει κονδύλι πέντε εκατ. δολαρίων ως επιχορήγηση για παραγωγή micro-dramas σειρές μυθοπλασίας προσαρμοσμένες στις διαστάσεις κινητών τηλεφώνων και στις επιταγές του σύγχρονου τρόπου ζωής για σβέλτη παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου- αναγνωρίζοντας την ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση των κάθετων βίντεο που απολαμβάνουν μεγάλη δημοτικότητα.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης με 14-0 αποφάσισε να αναθέσει στο προσωπικό του δήμου να βρει δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης για την υποστήριξη της παραγωγής μικροδραμάτων.

«Πολλές από αυτές τις παραγωγές δεν πληρούν τις απαιτήσεις για να δικαιούνται κρατικές φορολογικές ελαφρύνσεις», δήλωσε ο σύμβουλος Μπομπ Μπλούμενφελντ, ο οποίος συνέταξε την πρόταση, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ. «Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθώσουμε».

Ο Μπλούμενφελντ  πήρε την ιδέα από τον αδελφό του Τζέι, βετεράνο της τηλεόρασης που πρόσφατα παρήγαγε τα μικροδράματα «Her Heart, Held Hostage» και «Hired to Obey» για την πλατφόρμα MyDrama). Σε μια συνέντευξη, ο Τζέι Μπλούμενφελντ δήλωσε ότι το είδος αυτό προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας για την τοπική κοινωνία. «Πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος για να επαναφέρουμε σε δημιουργική-παραγωγική διαδικασία τη μεσαία τάξη σε αυτή την πόλη», είπε. « Νομίζω ότι έχει καταστραφεί εντελώς από τις συγχωνεύσεις, τους μεγιστάνες και την ηλιθιότητα».

Ωστόσο, είπε ότι οι εξαιρετικά χαμηλοί προϋπολογισμοί των μικροδραμάτων — περίπου 200.000 δολάρια το καθένα — καθιστούν δύσκολη τη βιντεοσκόπηση στο Λος Άντζελες.

«Αν μπορούμε να πάρουμε 20.000, 30.000 δολάρια επιπλέον, αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά μεταξύ του να μπορέσουμε να το κάνουμε εδώ ή όχι», συμπλήρωσε.

Η Καλιφόρνια αύξησε τα φορολογικά κίνητρα από 330 εκατ. δολάρια σε 750 εκατ. δολάρια πέρυσι. Ωστόσο, τα έργα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό τουλάχιστον ενός  εκατ. δολαρίων για να είναι επιλέξιμα. Στην Τζόρτζια, η ελάχιστη δαπάνη είναι 500.000 δολάρια και οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλά έργα για να καλύψουν αυτό το όριο.

Για την ώρα σειρές μυθοπλασίας για θέαση από κινητά δεν υπόκεινται σε κάποιο θεσμικό πλαίσιο,  ο κόσμος τους δεν ανήκει σε συνδικάτα και  καθώς το είδος πρωτοεμφανίστηκε- και καθιερώθηκε- στην Κίνα , πολλές εταιρείες που τα παράγουν έχουν την έδρα τους εκεί.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μπλούμενφελντ υποστήριξε ότι το Λος Άντζελες πρέπει να δραστηριοποιηθεί στο νέο αυτό τομέα της οπτικοακουστικής δημιουργίας και να καθιερωθεί ως παγκόσμιο κέντρο για τέτοιου είδους παραγωγές.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026
