Τα micro-dramas αναπτύσσονται: Η «κάθετη επανάσταση» στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο δημιουργεί νέους κανόνες

Θυμάστε την φράση «αλλάζει οι τρόπος που θα παρακολουθούμε τηλεόραση» η οποία είχε κυκλοφορήσει πριν από αρκετό καιρό και το πέρασμα από την ορολογία «τηλεθέαση» σε «θέαση» με τις εξελίξεις στην οπτικοακουστική βιομηχανία και τις ιντερνετικές πλατφόρμες.

Επιβεβαιώνεται ξανά με τον πιο εμφατικό τρόπο. Οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν. Οι οπτικοακουστικές παραγωγές προσαρμόζονται στις επιταγές των καιρών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Τα micro-dramas, τα μικροδράματα, είναι ο νέος ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, που κερδίζει διαρκώς έδαφος στις ΗΠΑ και θέλει τα ετήσια έσοδα του έως το 2030 να έχουν φτάσει στα 26 δισ. δολάρια,παγκοσμίως!

Τι είναι τα microdramas;

Πρόκειται για εξαιρετικά σύντομες, δραματικές σειρές, ιδανικές για smartphones, με επεισόδια που διαρκούν 1-3 λεπτά (άντε 5), γυρισμένα κάθετα, και βασίζονται σε γρήγορες, μελοδραματικές πλοκές (όπως εκδίκηση, μυστικές σχέσεις) με συνεχείς ανατροπές (cliffhangers) για να κρατούν τον θεατή κολλημένο, με δημοφιλία σε πλατφόρμες όπως το TikTok και ειδικές εφαρμογές (ReelShort, DramaBox).

Το ποσοστό των χρηστών Netflix, TikTok, Instagram και YouTube στις ΗΠΑ που αφιερώνουν χρόνο και στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μικροδραμάτων -ReelShort και DramaBox- αυξήθηκε κατά 2025.

Περίπου το 11% των χρηστών της εφαρμογής Netflix στις ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν επίσης το DramaBox ή το ReelShort, ή και τα δύο, τον Δεκέμβριο, από 8% τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Apptopia.

Το Χόλιγουντ επιδιώκει εδώ και καιρό να ακολουθήσει την τάση των σύντομων ιστοριών, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα με την οικονομική πλευρά και το ενδιαφέρον του κοινού.

Το 2020, ο Τζέφρι Κάτζενμπεργκ λάνσαρε την Quibi με χρηματοδότηση 1,75 δισ. δολαρίων, εξασφαλίζοντας συνεργασίες με κορυφαίους του χώρου του κινηματογράφου όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, και επεισόδια κάτω των 10 λεπτών σχεδιασμένα για προβολή σε κινητές συσκευές. Έξι μήνες αργότερα, έκλεισε, έχοντας ξοδέψει πάνω από ένα δισ. δολάρια.

Βέβαια, η αποτυχία της Quibi εξηγείται. Πόνταρε σε υψηλής παραγωγής εκπομπές με διασημότητες, ενώ τα σημερινά μικροδράματα ευδοκιμούν σε παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού και μεγάλου όγκου.

Η ανάπτυξη στη Κίνα

Η Κίνα έχει ήδη αποδείξει το αντίθετο. Ενώ στις ΗΠΑ το Quibi κατέρρεε, ένα διαφορετικό μοντέλο αναδυόταν αθόρυβα – ένα μοντέλο που δεν βασιζόταν στη δύναμη των σταρ του Χόλιγουντ ή στις αξίες παραγωγής κύρους, αλλά σε επαναλαμβανόμενες ροές δεδομένων, ενσωμάτωση πλατφορμών και εθιστικές αφηγήσεις σε μορφή σειρών που προέρχονται από ιντερνετικά μυθιστορήματα. Αυτό ήταν το duanju, η μορφή μικροδράματος που θα απέφερε δισεκατομμύρια στην Κίνα μέχρι το 2024.

Οι αριθμοί αφηγούνται μια ιστορία εκρηκτικής ανάπτυξης σε αυτό το μοντέλο κινεζικής προέλευσης. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 500 εκατ. δολάρια το 2021 σε επτά δισ. δολάρια το 2024. Πέρυσι, τα έσοδα από τα μικροδράματα στην Κίνα ξεπέρασαν για πρώτη φορά το εγχώριο box office της χώρας.

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια αγορά μικροδράματος εκτός Κίνας απέφερε 1,4 δισ. δολάρια το 2024 και προβλέπεται να φτάσει τα 9,5 δισ. δολάρια έως το 2030, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της εταιρείας ερευνών Media Partners Asia.

Το κόστος παραγωγής παραμένει χαμηλό, αλλά η διανομή είναι ακριβή, με την επιτυχία να εξαρτάται από την ταχύτητα, την κλίμακα και τα πνευματικά δικαιώματα για την αναπαραγωγή των μικροσειρών.

«Δεν είναι απλώς μια μόδα. Είναι ένα νέο επίπεδο ψυχαγωγίας και δημιουργίας εσόδων που βρίσκεται ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το streaming», περιέγραψε επακριβώς το πλαίσιο ο Βίβεκ Κούτο, εκτελεστικός διευθυντής της Media Partners Asia μιλώντας σε διεθνή ΜΜΕ.

Το οπτικοακουστικό οικοσύστημα της Κίνας αποδεικνύει τη δυναμική που υπάρχει όταν το περιεχόμενο ενσωματώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην υποδομή πληρωμών, ενώ η αγορά των ΗΠΑ αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας επέκτασης.

Η νέα μορφή οπτικοακουστικού περιεχομένου είναι φαινομενικά απλή. Δραματικές σειρές πολλών επεισοδίων, συνήθως με διάρκεια κάτω των λεπτών ανά επεισόδιο, με κάθετη κινηματογράφηση για προβολή σχεδιασμένες για μαζική κατανάλωση. Αλλά πίσω από αυτή την απλότητα κρύβεται μια βαθιά κατανόηση των σύγχρονων τηλεοπτικών συνηθειών και στρατηγικών δημιουργίας εσόδων, με τις οποίες η παραδοσιακή ψυχαγωγία δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί.

Στα υπόψη, τα μικροδράματα παρέχουν θέσεις εργασίας σε υποαπασχολούμενους εργαζόμενους στο Χόλιγουντ, αν και ως χώρος δεν έχει πλαίσιο θεσπισμένων εκπροσωπήσεων και εργασιακών δικαιωμάτων, για την ώρα.

