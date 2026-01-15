search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026
15.01.2026

ΣΚΑΪ: Ντενίση-Γαβαλάς στην «Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ

15.01.2026 11:43
NTENISI NEW

Τη Μιμή Ντενίση και τον Λάκη Γαβαλά φιλοξενεί σήμερα στην πρώτη εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» για το 2026 στις 23.45, στον ΣΚΑΪ ο Φάνης Λαμπρόπουλος ο οποίος θα τους υποδεχθεί με ο,τι πιο λαμπερό έχει φορέσει.

Η Ντενίση αιφνιδιάζει τον Φάνη όταν του λέει πως Bloody Hawk και Λεξ είναι δύο από τους καλλιτέχνες που επιλέγει να ακούσει και εκφράζει την επιθυμία της να κάνει μία παραγωγή μαζί τους.

Η πολυσχιδής καλλιτέχνης απαντά στο ερώτημα γιατί δεν ασχολήθηκε με την πολιτική και αναφέρεται στις φιλίες και τις σχέσεις με μορφές του Πολιτισμού.

Ο Γαβαλάς συνηθισμένα ντυμένος, με το ξεχωριστό στιλ του, έρχεται στο πλατό για να παραδώσει μαθήματα μόδας στον παρουσιαστή.

Με τον παρουσιαστή συζητούν τον πολυκύμαντο βίο του και αργότερα στήνουν τηλεδικαστήριο μόδας. Στο «εδώλιο» και ο Λαμπρόπουλος.

