Τηλεθέαση μέσω Άμστερνταμ για το Mega την Τετάρτη (28/1)

Το θριλερικό ματς Άγιαξ-Ολυμπιακός για το «εισιτήριο» στην επόμενη φάση του Champions League μπούσταρε την τηλεθέαση του Mega και κέρδισε την χθεσινή κούρσα.

Ο Alpha απέσπασε το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης και ο ΑΝΤ1 παρέμεινε στα κεκτημένα του, με αξιοσημείωτη άνοδο στη δυναμική του.

Σταθερότητα για τον ΣΚΑΪ με την ελάχιστη δυνατή μεταβολή στο μέγεθος του μεριδίου του, ενώ το Open έπεσε κάτω από το -ψυχολογικό- όριο του 6%.

Πρώτη μεταξύ των κρατικών σταθμών ήταν η ΕΡΤ1. Το ΕΡΤNews είχε ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος μεριδίου από το MAK TV.

