Οι κόρες του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς… μαλλιοτραβήχτηκαν για έναν άνδρα

Στα… μαχαίρια είναι οι δύο κόρες του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς και ο λόγος είναι ένας άνδρας…

Η Σάμι και η Λόλα Σιν ξεκατινιάστηκαν στα σόσιαλ, με την πρώτη να κατηγορεί την δεύτερη ότι έβγαινε με τον πρώην της πίσω από την πλάτη της.

Η 21χρονη Σάμι μάλιστα το έκανε και ανάρτηση στα σόσιαλ και έγινε… χαμός.

Οπως ισχυρίστηκε, ανακάλυψε πάνω από 300 διαγραμμένα μηνύματα ανάμεσα στον πρώην της και την αδελφή της, σχολιάζοντας ότι νιώθει «προδομένη από το ίδιο της το αίμα».

Η αντίδραση της αδελφής της δεν άργησε να έρθει. Διέψευσε κάθε σενάριο σύνδεσης με τον πρώην της αδελφής της.

«Δεν είμαι πια από τους ανθρώπους που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στην αδελφή μου, γιατί ειλικρινά δεν με νοιάζει. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να το αφήσω να περάσει έτσι. Είμαι single, δεν μιλάω με κανέναν και σίγουρα δεν βγαίνω με τον πρώην της. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό πράγμα για το οποίο θα πω τη δική μου πλευρά, γιατί είναι απλά απίστευτο. Δεν είναι δουλειά κανενός, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μαμά μου προσέλαβε τον πρώην της Sami για να φροντίζει τα σκυλιά της και γενικά να καθαρίζει όλο το σπίτι μας, οπότε δουλεύει για εκείνη σχεδόν κάθε μέρα. Εγώ δεν μιλούσα καθόλου μαζί του, μέχρι που η μαμά μου του επέτρεψε να μετακομίσει στο γραφείο μας, ακριβώς απέναντι από το δωμάτιό μου. Δεν θα έκανα ΠΟΤΕ τίποτα με τον πρώην της αδελφής μου. Είχαμε μερικές συνομιλίες μόνο και μόνο επειδή είναι δύσκολο να αγνοήσεις κάποιον που μένει στο ίδιο σπίτι με σένα – πράγμα που, παρεμπιπτόντως, δεν ήταν δική μου επιλογή. Περιμένω ο Θεός να με βοηθήσει να βρω κάπου αλλού να μείνω» απάντησε.

