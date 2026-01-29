Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Νέο δυστύχημα στον δρόμο «δολοφόνο» της Ρουμανίας

Ένα εικοσιτετράωρο μετά το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ συνέβη νέα θανατηφόρα σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο DN6 της Ρουμανίας.

Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το σημείο όπου βρήκαν τον θάνατο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, Ι.Χ., συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το Ι.Χ. στην προσπάθεια του να κάνει προσπέραση, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε νεκρός ο 68χρονος Βούλγαρος οδηγός.

Ο οδηγός της νταλίκας είπε ότι μόλις αντιλήφθηκε το Ι.Χ. στην προσπάθεια του να το αποφύγει έστριψε δεξιά.

