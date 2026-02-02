«Πέθαναν» τον Διονύση Αλέρτα – Πώς απάντησε ο γνωστός σεφ

Δημοσίευμα που υποστήριζε ότι πέθανε ο Διονύσης Αλέρτας, αναγκάστηκε να διαψεύσει ο pastry chef, μέσω των social media του.

Μέσω μιας ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram καθησύχασε τους διαδικτυακούς του φίλους, επισημαίνοντας ότι είναι ζωντανός!

Αναρτώντας στιγμιότυπο από το σχετικό δημοσίευμα που είχε τίτλο «νεκρός γνωστός και αγαπημένος Έλληνας σεφ», ο Διονύσης Αλέρτας σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους, αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός. Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

Διαβάστε επίσης:

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Συγκινεί για την απώλεια της μητέρας του – «Θέλαμε να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε» (Video)

Κιάμος – Πάολα: Συγκινητικός φόρος τιμής για τις εργάτριες της «Βιολάντα» και τους νεκρούς του ΠΑΟΚ (Video)

Ελένη Βουλγαράκη κατά Δημήτρη Παπανώτα: «Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις» (Video)