02.02.2026 12:45
02.02.2026 11:22

«Πέθαναν» τον Διονύση Αλέρτα – Πώς απάντησε ο γνωστός σεφ

02.02.2026 11:22
dionisis-alertas-new

Δημοσίευμα που υποστήριζε ότι πέθανε ο Διονύσης Αλέρτας, αναγκάστηκε να διαψεύσει ο pastry chef, μέσω των social media του.

Μέσω μιας ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram καθησύχασε τους διαδικτυακούς του φίλους, επισημαίνοντας ότι είναι ζωντανός!

Αναρτώντας στιγμιότυπο από το σχετικό δημοσίευμα που είχε τίτλο «νεκρός γνωστός και αγαπημένος Έλληνας σεφ», ο Διονύσης Αλέρτας σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους, αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός. Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

