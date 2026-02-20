Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά – Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US (Video)

Δύσκολες ώρες βιώνει το τελευταίο 24ωρο ο Τρύφωνας Σαμαράς, καθώς το αγαπημένο του σκυλάκι εντοπίστηκε νεκρό στα παρασκήνια του J2US.

Όπως ανέφερε το πρωί της Παρασκευής (20/2) στο Buongiorno η Κατερίνα Ζαρίφη, ο γνωστός κομμωτής ήταν στις πρόβες του J2US, έχοντας μαζί του το σκυλάκι του το οποίο άφησε ελεύθερο να περιφέρεται στον χώρο.

Όπως εξήγησε, αρχικά ήταν στο πλατό, όμως κάποια στιγμή ο Τρύφωνας Σαμαράς ανησύχησε καθώς είχε να το δει αρκετή ώρα.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, το σκυλάκι έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν – Η «απογείωση» με το Grey’s Anatomy και η άνιση μάχη με τη νόσο ALS

Τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα (Video)

Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, η λαμπερή βραδιά και οι ξεχωριστές παρουσίες (Photos)