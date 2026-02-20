search
20.02.2026 11:01

Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά – Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US (Video)

20.02.2026 11:01
trifonas-samaras-new

Δύσκολες ώρες βιώνει το τελευταίο 24ωρο ο Τρύφωνας Σαμαράς, καθώς το αγαπημένο του σκυλάκι εντοπίστηκε νεκρό στα παρασκήνια του J2US.

Όπως ανέφερε το πρωί της Παρασκευής (20/2) στο Buongiorno η Κατερίνα Ζαρίφη, ο γνωστός κομμωτής ήταν στις πρόβες του J2US, έχοντας μαζί του το σκυλάκι του το οποίο άφησε ελεύθερο να περιφέρεται στον χώρο.

Όπως εξήγησε, αρχικά ήταν στο πλατό, όμως κάποια στιγμή ο Τρύφωνας Σαμαράς ανησύχησε καθώς είχε να το δει αρκετή ώρα.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, το σκυλάκι έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία.

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

ilikiomenos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 87χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή, του είχε αφαιρεθεί η άδεια

tempi-distixima-treno
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ακυρώνονται τρεις εκταφές σορών – Εξώδικο από συγγενείς, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό

dentra_dimos_athinaion_new
ΕΛΛΑΔΑ

500 νέα δέντρα στο Άλσος Ιλισίων από τον Δήμο Αθηναίων – Χάρης Δούκας: «Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα φυτεύσεων για τη νέα χρονιά» (photos)

eric-dane-new-1
ΣΙΝΕΜΑ

Αντίο στον «McSteamy» – Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

