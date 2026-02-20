Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά – Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύσκολες ώρες βιώνει το τελευταίο 24ωρο ο Τρύφωνας Σαμαράς, καθώς το αγαπημένο του σκυλάκι εντοπίστηκε νεκρό στα παρασκήνια του J2US.
Όπως ανέφερε το πρωί της Παρασκευής (20/2) στο Buongiorno η Κατερίνα Ζαρίφη, ο γνωστός κομμωτής ήταν στις πρόβες του J2US, έχοντας μαζί του το σκυλάκι του το οποίο άφησε ελεύθερο να περιφέρεται στον χώρο.
Όπως εξήγησε, αρχικά ήταν στο πλατό, όμως κάποια στιγμή ο Τρύφωνας Σαμαράς ανησύχησε καθώς είχε να το δει αρκετή ώρα.
Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, το σκυλάκι έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία.
