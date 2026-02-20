Millie Bobby Brown: Γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της ποστάροντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της (photos)

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown) γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της, έχοντας για πρώτη φορά στο πλευρό της, την κόρη της.

«22. Ευγνώμων για τον σύζυγό μου και την κόρη μου. Για την οικογένεια και τους φίλους μου. Για όλα τα ζώα μου. Είμαι πολύ ευλογημένη. Σας ευχαριστώ για τις ευχές» έγραψε η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

Η ανάρτηση, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατ. likes συνοδευόταν από ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο η Βρετανίδα ηθοποιός και η κόρη της απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα σε μια παραλία ντυμένες με άνετα, χειμερινά ρούχα.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η ηθοποιός και ο Τζέικ Μπον Τζόβι (Jake Bongiovi) ανακοίνωσαν την υιοθεσία της κόρης τους τον περασμένο Αύγουστο, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Για τα γενέθλιά της, ο γιος του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της πρωταγωνίστριας του «The Electric State» σε story στο Instagram, γράφοντας: «Στην όμορφη σύζυγό μου, χρόνια πολλά. Η καρδιά σου δεν μοιάζει με καμία άλλη».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 και πέντε μήνες αργότερα αντάλλαξε ξανά όρκους αγάπης σε μια τελετή στην Ιταλία.

