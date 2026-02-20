Μπραντ Πιτ: Αυτό είναι το σπίτι που μένει μαζί με τη σύντροφό του στην Ύδρα (Photos/Videos)

«Αέρας» Χόλιγουντ φυσάει από εχθές, Πέμπτη 19/2, στην Ύδρα, όπου βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Αμερικανός ηθοποιός διαμένει σε ένα από τα ομορφότερα αρχοντικά του νησιού, το οποίο ανήκει στον διακεκριμένο αρχιτέκτονα και διακοσμητή εσωτερικών χώρων Τίνο Ζερβουδάκη.

Η διακόσμηση και η αισθητική του πέτρινου αρχοντικού εναρμονίζονται πλήρως με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού, συνδυάζοντας την αυθεντική νησιώτικη γοητεία με διακριτικές πινελιές πολυτέλειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φρόντισε προσωπικά ώστε ο Χολιγουντιανός ηθοποιός να έχει την καλύτερη δυνατή φιλοξενία.

Σημειώνεται ότι, αν και η παραγωγή της ταινίας έχει μισθώσει και άλλα σπίτια στο νησί, ο Μπραντ Πιτ επέλεξε αυτό το αρχοντικό για τη διαμονή του, μαζί με τη σύντροφό του.

Ποιος είναι ο Τίνο Ζερβουδάκης

Ο ιδιοκτήτης του αρχοντικού, Τίνο Ζερβουδάκης, είναι διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας και διακοσμητής εσωτερικών χώρων, γεννημένος στο Λονδίνο από Έλληνα πατέρα και Ιρλανδή μητέρα.

Γνωστός για τον «αισθησιακό κλασικισμό» και το εκλεκτικό του στυλ, ξεκίνησε την καριέρα του υπό τον David Mlinaric και έγινε αργότερα συνέταιρος και ιδιοκτήτης της Mlinaric, Henry & Zervudachi.

Ο Τίνο Ζερβουδάκης δημιουργεί πολυτελείς, εξατομικευμένους χώρους σε όλο τον κόσμο, με γραφεία στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Ζει κυρίως στο Παρίσι, ενώ διατηρεί σπίτια στο Λονδίνο και στην Ύδρα, συνδυάζοντας τη σύγχρονη άνεση με τον σεβασμό στην ιστορία. Η δίδυμη αδελφή του είναι η γλύπτρια Μανουέλα Ζερβουδάκη.

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα από την Πέμπτη μαζί με τη σύντροφό του, Ines de Ramon, για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς παραγωγής «The Riders». Η άφιξή τους στο λιμάνι του νησιού ήταν διακριτική, αλλά προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, σε σκηνοθεσία του Έντουαρντ Μπέργκερ. Η ιστορία ακολουθεί έναν άνδρα που ξεκινά μια αγωνιώδη αναζήτηση μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συζύγου του. Η Ύδρα επιλέχθηκε για τα γυρίσματα λόγω του φυσικού τοπίου και της αυθεντικής αρχιτεκτονικής της.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Μπραντ Πιτ εθεάθη μόνος στο λιμάνι, κατευθυνόμενος προς τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα.

Η παρουσία του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, με πολλούς να σταματούν για να τον δουν από κοντά.

Κατά τη διαδρομή των περίπου 500 μέτρων, ο ηθοποιός παρέμεινε χαμογελαστός, χαιρετώντας διακριτικά, σε μια εικόνα που θύμιζε πρωινή βόλτα περισσότερο παρά άφιξη σταρ του Χόλιγουντ.

Με casual εμφάνιση και χαλαρή διάθεση, ο Μπραντ Πιτ φάνηκε να απολαμβάνει την επαφή με το νησί.

Διαβάστε επίσης:

Μαρίνα Σάττι για Akyla: «Το τραγούδι μού φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας»

Millie Bobby Brown: Γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της ποστάροντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της (photos)

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)