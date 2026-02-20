Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

Όποιος περπάτησε τις τελευταίες ημέρες στο λιμάνι της Ύδρας κατάλαβε αμέσως ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Καλώδια απλωμένα στα καλντερίμια, λευκές τέντες να ξεφυτρώνουν δίπλα στη Δημοτική Αγορά, φορτηγά με εξοπλισμό, τεχνικοί με ακουστικά και «walkie-talkie» να τρέχουν πάνω – κάτω. Το νησί δεν θυμίζει πια τη γνώριμη, ήσυχη χειμωνιάτικη εικόνα του. Θυμίζει… κινηματογραφικό πλατό.

Αφορμή είναι η νέα διεθνής παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, η ταινία «The Riders», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον και σε σκηνοθεσία του Έντουαρντ Μπέργκερ. Μέρος των γυρισμάτων της ευρωπαϊκής συμπαραγωγής πραγματοποιείται στην Ελλάδα και η Ύδρα επιλέχθηκε για κομβικές σκηνές.

Την οργάνωση στην Ελλάδα έχει αναλάβει η OneFor Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, θυγατρική της BLONDE Α.Ε., η οποία με επιστολή προς τον Δήμος Ύδρας, στις 30 Ιανουαρίου ζήτησε αναλυτικά άδειες και διευκολύνσεις για μια σειρά παρεμβάσεων από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου όσο δηλαδή θα κρατήσουν και τα γυρίσματα της ταινίας.

Ήδη συνεργεία και τεχνικοί εργάζονται αδιάκοπα εδώ και ημέρες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη διαμόρφωση χώρων και την προετοιμασία των σκηνικών. Η παρουσία του πολυμελούς συνεργείου –τουλάχιστον 250 άτομα– έχει αλλάξει πλήρως τον «παλμό» του νησιού, με κατοίκους και επαγγελματίες να βλέπουν την καθημερινότητα να προσαρμόζεται στους ρυθμούς της παραγωγής.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων είναι πυκνό και απλώνεται σε όλη την Ύδρα. Νυχτερινές σκηνές αναμένεται να γυριστούν στην παραλία Αυλάκι την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Από χθες έως και την Τρίτη 3 Μαρτίου υπάρχουν λευκές τέντες στον υπαίθριο χώρο έξω από το ξενοδοχείο Υδρούσα για τη σίτιση του συνεργείου, ενώ αντίστοιχες εγκαταστάσεις έχουν τοποθετηθεί γύρω από τη Δημοτική Αγορά για αποθήκευση εξοπλισμού.

Η «καρδιά» όμως των γυρισμάτων θα χτυπήσει στο λιμάνι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί ημερήσιο κινηματογραφικό γύρισμα κατά μήκος της προκυμαίας, με την παραγωγή να ζητά ακόμη και τη στάθμευση δελφινιού της Aegean Flying Dolphin μπροστά από τον Ίσαλος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αυτό το γύρισμα πιθανόν να μη γίνει.

Η εταιρεία παραγωγής ζήτησε μέσω επιστολή της από το δήμο τη διευκόλυνση για ολιγόωρο γύρισμα στο Α’ Κοιμητήριο την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, τη χρήση της αίθουσας «Μελίνα Μερκούρη» από 16 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου, αλλά και νυχτερινή κινηματογράφηση στο λιμάνι, μπροστά από το κατάστημα Ωραία Ύδρα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Στο σενάριο υπάρχει και… κακοκαιρία. Η εταιρεία ζήτησε άδεια για δημιουργία τεχνητής βροχής με αντλίες, δεξαμενές και άντληση νερού από πυροσβεστικούς κρουνούς. Συγκεκριμένα για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου έξω από το θερινό σινεμά και το αστυνομικό τμήμα, για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου έξω από την Ωραία Ύδρα και για την Τρίτη 3 Μαρτίου στο στενάκι των δημόσιων τουαλετών. Η επιστολή της εταιρείας παραγωγής προς το δήμο Ύδρας, συζητήθηκε ως κατεπείγον στη 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και με την απόφαση 020/2026 ο Δήμος έδωσε ομόφωνα το «πράσινο φως», θέτοντας όρους, όπως υπεύθυνες δηλώσεις για την ασφάλεια στο Αυλάκι, ημερήσιο αντίτιμο 100 ευρώ για τον χώρο έξω από την Υδρούσα υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνεννόηση με τον ανάδοχο που εκτελεί ήδη εργασίες για τη Δημοτική Αγορά, συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τα γυρίσματα στο λιμάνι, άδεια της Εκκλησίας για το κοιμητήριο, υδρομετρητή για την κατανάλωση νερού της τεχνητής βροχής και απομάκρυνση όλων των μετρητών και εγκαταστάσεων μετά το πέρας των γυρισμάτων.

Με απλά λόγια, για σχεδόν τρεις εβδομάδες η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ. Και αν οι κάτοικοι βλέπουν προσωρινά την καθημερινότητά τους να αλλάζει, δεν κρύβουν την περιέργεια –και τον ενθουσιασμό– στην ιδέα ότι ο Μπραντ Πιτ θα περπατά στα ίδια σοκάκια και στο ίδιο λιμάνι που περπατούν κάθε μέρα. Γιατί δεν είναι λίγο ένα μικρό νησί του Αργοσαρωνικού να γίνεται το σκηνικό μιας διεθνούς ταινίας που αναμένεται να ταξιδέψει στις αίθουσες όλου του κόσμου.