Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Ο Τζόνι Ντεπ στάθηκε αθόρυβα δίπλα σε φίλο του που είχε ανάγκη πριν από τον συντριπτικό θάνατό του.

Σύμφωνα με την Page Six, ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» άνοιξε τις πόρτες ενός από τα σπίτια του στο Λος Άντζελες στον άρρωστο φίλο του Έρικ Ντέιν — με μια συμφωνία «πληρώνεις ό,τι μπορείς» μετά τη διάγνωση του σταρ του «Grey’s Anatomy» με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

«Ο Έρικ είχε ένα πράγμα λιγότερο να ανησυχεί», δήλωσε πηγή στη Page Six. «Ζούσε ουσιαστικά χωρίς ενοίκιο σε ένα από τα σπίτια που έχει ο Τζόνι πάνω από το Sunset Strip. Είπε στον Έρικ να πληρώνει όσο μπορούσε ή — όσο δεν μπορούσε για ενοίκιο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Ντεπ και ο Ντέιν γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων πριν από χρόνια.

Η πηγή εξηγεί ότι καθώς ο Ντέιν πάλευε με την εξουθενωτική ασθένεια, «ο Τζόνι ήθελε να κάνει ό,τι μπορούσε για να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος».

Ο Ντέιν έχασε τη μάχη του με την ALS την Πέμπτη σε ηλικία 53 ετών.

«Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν απεβίωσε το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», ανακοίνωσε η οικογένεια.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένας ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη», συνεχίζει η δήλωση. «Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη».

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τη διάγνωσή του με την ασθένεια του νευρικού συστήματος που προκαλεί απώλεια μυϊκού ελέγχου τον Απρίλιο του 2025. Μέχρι τον Ιούνιο, είχε χάσει τη χρήση του δεξιού του χεριού.

«Η αριστερή μου πλευρά λειτουργεί, η δεξιά μου έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί», είπε ο σταρ του «Euphoria» σε συνέντευξη στην Diane Sawyer στην εκπομπή «Good Morning America». «Νιώθω ότι ίσως σε μερικούς μήνες ακόμα δεν θα έχω ούτε το αριστερό μου χέρι. Είναι οδυνηρό».

Ο Ντέιν έχει αφιερωθεί σε δράσεις, εντασσόμενος στο διοικητικό συμβούλιο της Target ALS, η οποία χρηματοδοτεί την έρευνα με στόχο την εξεύρεση θεραπειών. Τον Νοέμβριο, υποδύθηκε έναν πυροσβέστη που μάχεται με την ALS σε ένα επεισόδιο της σειράς «Brilliant Minds».

Τον Ιανουάριο, ο Ντέιν αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή του στο Γκαλά Champions for Cures and Care του Δικτύου ALS, όπου επρόκειτο να τιμηθεί, «λόγω της σωματικής πραγματικότητας της ALS» και επειδή δεν ήταν «αρκετά καλά στην υγεία του για να παραστεί».

Η ασθένεια είναι επίσης γνωστή ως νόσος του Λου Γκέριγκ. Ο επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ και η Ρομπέρτα Φλακ έπασχαν επίσης από την προοδευτική, εκφυλιστική ασθένεια που τελικά οδηγεί στον θάνατο.

Ο Ντέιν δεν είναι ο μόνος που ο Ντεπ έχει προσφερθεί να βοηθήσει.

Ο ηθοποιός του «Edward Scissorhands» — ο οποίος κατέχει πολλά σπίτια στην περιοχή — έκανε μια παρόμοια ευέλικτη προσφορά ενοικίου στον Μίκι Ρουρκ.

Ο Ρουρκ, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντεπ στην ταινία του 2003 «Κάποτε στο Μεξικό», δέχθηκε έξωση από το σπίτι του τον Ιανουάριο επειδή όφειλε σχεδόν 60.000 δολάρια σε ενοίκιο.

Σύμφωνα με πηγή, «μέχρι στιγμής, ο Μίκυ δεν έχει αποδεχτεί την προσφορά».

Απέρριψε επίσης δωρεές για ένα GoFundMe που είχε δημιουργήσει ο μάνατζέρ του.

