Αντίο στον «McSteamy» – Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 53 ετών άφησε, την Πέμπτη (19/2), ο διάσημος ηθοποιός Έρικ Ντέιν (Eric Dane), ο οποίος αγαπήθηκε για τον ρόλο του ως Mark Sloan στη σειρά «Grey’s Anatomy» και καθήλωσε το κοινό ως Cal Jacobs στο «Euphoria».

Στην είδηση της απώλειας του ηθοποιού, ο δημιουργός του «Euphoria» Σαμ Λέβινσον (Sam Levinson), μιλώντας στο Hollywood Reporter, δήλωσε συντετριμμένος.

«Η συνεργασία μαζί του αποτελούσε τιμή, ενώ η φιλία του ήταν για μένα δώρο» πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, στον επίσημo λογαριασμό της σειράς «Euphoria» στο Instagram, αναρτήθηκε μία κοινή ανακοίνωση με το HBO Max στην οποία αναφέρεται:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση ​​του θανάτου του Έρικ Ντέιν. Ήταν απίστευτα ταλαντούχος και το HBO είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί του σε τρεις σεζόν του «Euphoria». Οι σκέψεις μας είναι με τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Το ABC και το 20th Television εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία υπογραμμίζουν:

«Το εξαιρετικό του ταλέντο και η αξέχαστη παρουσία του στο «Grey’s Anatomy» άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο κοινό σε όλο τον κόσμο, ενώ το θάρρος και η αξιοπρέπεια που επέδειξε κατά τη μάχη του με τη νόσο ALS ενέπνευσαν πολλούς. Η σκέψη και η καρδιά μας βρίσκονται στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, καθώς και στους πολλούς θαυμαστές του των οποίων οι ζωές επηρεάστηκαν από το έργο του».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός, Αλίσα Μιλάνο (Alyssa Milano) η οποία συνεργάστηκε με τον σταρ στη σειρά «Charmed«, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε:

«Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου, εκείνη τη σπίθα στα μάτια του Έρικ, ακριβώς πριν πει κάτι που θα σε έκανε είτε να φτύσεις το ποτό σου από τα γέλια, είτε να αναθεωρήσεις ολόκληρη την κοσμοθεωρία σου. Είχε ένα εξαιρετικά αιχμηρό χιούμορ. Λάτρευε το παράλογο των πραγμάτων. Του άρεσε να αιφνιδιάζει τους ανθρώπους. Όταν όμως ήταν κάτι για τις κόρες του ή για την Ρεμπέκα όλα μέσα του μαλάκωναν. Τις είχε πάντα στη σκέψη του, ακόμη και όταν δεν ήταν εκεί. Ήταν φανερό από τον τρόπο που άλλαζε η χροιά της φωνής του κάθε φορά που έλεγε τα ονόματά τους. Μια πραγματικά υπέροχη οικογένεια».

Η Καναδή ηθοποιός Νίνα Ντόμπρεβ (Nina Dobrev,) η οποία ήταν συμπρωταγωνίστρια του Ντέιν στην ταινία «Redeeming Love» του 2022 σε story της στο Instagram έγραψε:

«Ήταν ένας άνθρωπος ζεστός, γενναιόδωρος, πάντα προετοιμασμένος και με τεράστιο πάθος για την τέχνη του…η ALS είναι μια σκληρή και αμείλικτη ασθένεια. Είθε η μνήμη του να εμπνεύσει περισσότερη έρευνα, ενημέρωση και πρόοδο προς την εύρεση θεραπείας. Θα μας λείψει βαθιά. Στέλνω την αγάπη μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Τράβις Βαν Γουίνκλ (Travis Van Winkle) συμπρωταγωνιστής του ηθοποιού στη σειρά δράσης «The Last Ship», σημείωσε σε story στο Instagram.

«Έμαθα τόσα πολλά από τον Έρικ. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Με θλίβει βαθιά το γεγονός ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένειά του. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις, φίλε μου» τόνισε.

Συγκινητικό ήταν και το αντίο της Σάρον Στόουν η οποία είπε αποχαιρέτησε τον καλό της φίλο συντετριμμένη μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά – Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US (Video)

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν – Η «απογείωση» με το Grey’s Anatomy και η άνιση μάχη με τη νόσο ALS

Τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα (Video)