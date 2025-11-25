Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

Ο Έρικ Ντέιν έλαβε διθυραμβικά σχόλια για την ερμηνεία του στον ρόλο ενός πυροσβέστη που μάχεται με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) — μια ασθένεια από την οποία νοσεί και ο ίδιος ο ηθοποιός.

Στο τελευταίο επεισόδιο του Brilliant Minds, ο 53χρονος υποδύεται τον Μάθιου, έναν πυροσβέστη και ήρωα της 11ης Σεπτεμβρίου, ο οποίος αγωνίζεται να πει στη σύζυγό του και στην κόρη του ότι έχει διαγνωστεί με ALS, μια νευροεκφυλιστική ασθένεια από την οποία ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί και στην πραγματική ζωή.

Κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στο επεισόδιο, ο χαρακτήρας του Ντέιν, ο Μάθιου, ηχογραφεί ένα μήνυμα με τις σκέψεις του σχετικά με το αίτημα βοήθειας, κάτι που ώθησε το καστ και το συνεργείο να σηκωθούν όρθιοι χειροκροτώντας.

«Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό να συμβαίνει σε όλη μου την καριέρα, αλλά ουσιαστικά απέσπασε 10λεπτα χειροκροτήματα μετά τα γυρίσματα αυτής της σκηνής», δήλωσε ο δημιουργός του Brilliant Minds, Μάικλ Γράσι, στο USA Today. «Επειδή ήταν τόσο όμορφο και τόσο ειλικρινές και τόσο αληθινό».

«Ενώ ο χαρακτήρας του βρίσκει θάρρος, υπάρχει πολύ θάρρος και στον Έρικ για να πει την ιστορία. Το να βγεις και να μοιραστείς αυτό το κομμάτι του εαυτού σου είναι πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους και δείχνει ότι δεν είναι μόνοι», πρόσθεσε.

Η συμπρωταγωνίστριά του, Άμικ, μοιράστηκε επίσης πόσο «περήφανη» ήταν στο Instagram που πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντέιν στο επεισόδιο και βοήθησε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νευροεκφυλιστική ασθένεια, η οποία επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν ορισμένους μύες και για την οποία προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία, σύμφωνα με την κλινική Mayo.

Ο Γκράσι δήλωσε στο Deadline ότι όλη η συνεργασία προέκυψε μετά την επικοινωνία της ομάδας του Ντέιν τον Σεπτέμβριο. Είπε ότι η ιδέα της ιστορίας του πρωταγωνιστή του Grey’s Anatomy προήλθε από «αυτή την πολύ απλή ιδέα για το πώς είναι για μια οικογένεια να αντιμετωπίζει μια δύσκολη διάγνωση».

«Δεν υπάρχει βιβλίο κανόνων. Δεν υπάρχει οδηγός. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Δεν υπάρχει λάθος τρόπος, και είναι πραγματικά δύσκολο», είπε ο Γκράσι στο Deadline. «Οπότε θέλαμε απλώς να δείξουμε, ειδικά για το επεισόδιο της Ημέρας των Ευχαριστιών, πώς είναι για μια οικογένεια να πρέπει να το ξεπεράσει αυτό μαζί;»

Ο Γκράσι σημείωσε ότι ήταν επίσης «ενθουσιασμένοι που θα διερευνούσαν την ιδέα» του πώς ένα άτομο προσαρμόζεται στα πράγματα που του φέρνει η ζωή και πώς, ειδικά για όσους έχουν διαγνωστεί με ALS, «η προσαρμογή δεν σταματά ποτέ».

«Νομίζω ότι σε κάτι σαν την ALS, μόλις προσαρμοστείς, κάτι αλλάζει ξανά, και προσαρμόζεσαι ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό δεν είναι εύκολο με κανέναν τρόπο, επειδή κάνεις πάντα κάτι καινούργιο. Αυτά είναι όλα πράγματα που συζητήσαμε στην αρχή και μας ενδιέφερε να εξερευνήσουμε σε αυτό το επεισόδιο», είπε ο Γκράσι.

Το κλειδί της επιτυχίας, είπε, ήταν η συνεργασία με τον Ντέιν για να βεβαιωθούν ότι θα έλεγαν μια «ειλικρινή ιστορία».

«… Θέλαμε να τον γνωρίσουμε και να γνωρίσουμε την ιστορία του, όσον αφορά το πού βρισκόταν εκείνη την ημέρα… όταν έχεις να κάνεις με μια εξελισσόμενη ασθένεια, μερικές φορές τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα. Οπότε θέλαμε απλώς να είμαστε ανοιχτοί και να συνεργαστούμε και να συνεχίζουμε τη συζήτηση κάθε μέρα», θυμήθηκε ο Γκράσι για τη συνεργασία του με τον ηθοποιό στο πλατό.

Σε δήλωσή του την εποχή που διαγνώστηκε, είπε ότι ένιωθε «τυχερός… που συνέχισε να εργάζεται» και ζήτησε «ιδιωτικότητα» για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Έχει κόρες, την 15χρονη Μπίλι και την 13χρονη Τζόρτζια, με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Έκτοτε, συνεργάζεται με τον οργανισμό υποστήριξης I AM ALS και την συνεχιζόμενη καμπάνια Push for Progress, η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για έρευνα τα επόμενα τρία χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για να μιλήσει με τον βουλευτή Φρανκ Παλόνε σχετικά με την ασθένεια.

«Έχω δύο κόρες στο σπίτι. Θέλω να τις δω, ξέρετε, να αποφοιτήσουν από το κολέγιο, να παντρευτούν και ίσως να κάνουν εγγόνια. Ξέρετε, θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή για αυτό», είπε ο Ντέιν στην εκδήλωση.

