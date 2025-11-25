search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 12:45

Τροχαίο Παντελίδη: Ξεσπά η Μίνα Αρναούτη – «Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά, βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα»

25.11.2025 12:45
pantelidids-arnaouti-new

Ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε το όνομα του Παντελή Παντελίδη, μετά τις τοποθετήσεις του Σπύρου Μαρτίκα, με νέο κύκλο συζητήσεων να ανοίγει γύρω από το μοιραίο τροχαίο που κόστισε τη ζωή του τραγουδιστή.

Μετά από τηλεοπτικό ρεπορτάζ όπου αναφέρθηκε ότι «τα δύο κορίτσια που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη τραυματίστηκαν ελαφρά», η Μίνα Αρναούτη ξέσπασε, επισημαίνοντας ότι η ίδια μετά το δυστύχημα υποβλήθηκε σε 17 χειρουργεία, ενώ λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της.

«Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από εκπομπή ότι τραυματίστηκα ελαφρά! Βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω. Όλα για την τηλεθέαση, κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο» έγραψε αρχικά.

Αργότερα, η Μίνα Αρναούτη επανήλθε με νέα ανάρτηση, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο -όπως υποστηρίζει- παρουσιάζεται το όνομά της και η υπόθεση του τροχαίου από συγκεκριμένες εκπομπές.

Κάνει, δε, λόγο για στοχοποίηση «για χάρη της τηλεθέασης», υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δικαστικές αποφάσεις που την έχουν δικαιώσει, εξακολουθεί να βλέπει ανακριβή και συκοφαντικά ρεπορτάζ που -όπως τονίζει- προσβάλλουν την προσωπικότητά της.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται το όνομά μου και η υπόθεσή μου από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές του ΑΝΤ1. Έχω γίνει αντικείμενο συνεχούς στοχοποίησης, για χάρη της τηλεθέασης. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις με έχουν δικαιώσει. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να παρακολουθώ ψευδείς αφηγήσεις, “μαρτυρίες” που δεν ευσταθούν και πρόσωπα που μιλούν χωρίς καμία τεκμηρίωση, θίγοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Ο ΑΝΤ1 δεν αισθάνεται καμία ευθύνη; Δεν υπάρχει καμία ντροπή ή ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί υπερβολικά; Κάποιοι επιλέγουν να “χτίζουν” ρεπορτάζ πάνω στην προσωπική μου οδύνη και να αμείβονται γι’ αυτό, συκοφαντώντας με, με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το να πατάς πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου για να δημιουργήσεις τηλεοπτικό θέαμα δεν είναι δημοσιογραφία· είναι εκμετάλλευση. Ζητώ σεβασμό, αλήθεια και αντικειμενικότητα. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τρώτε και πίνετε και πληρώνεστε πατώντας πάνω σε μια κοπέλα ενώ όλοι γνωρίζετε την αλήθεια! Ντροπή σε όλο το κανάλι!» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Ομολόγησε η νύφη του θύματος, έπαιζε τα λεφτά της στον τζόγο

Ταξί: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου – Τα αιτήματα του κλάδου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

xardalias-kideia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

dalikes_ethini
ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:51
ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

xardalias-kideia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

dalikes_ethini
ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

1 / 3