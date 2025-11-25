Τροχαίο Παντελίδη: Ξεσπά η Μίνα Αρναούτη – «Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά, βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα»

Ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε το όνομα του Παντελή Παντελίδη, μετά τις τοποθετήσεις του Σπύρου Μαρτίκα, με νέο κύκλο συζητήσεων να ανοίγει γύρω από το μοιραίο τροχαίο που κόστισε τη ζωή του τραγουδιστή.

Μετά από τηλεοπτικό ρεπορτάζ όπου αναφέρθηκε ότι «τα δύο κορίτσια που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη τραυματίστηκαν ελαφρά», η Μίνα Αρναούτη ξέσπασε, επισημαίνοντας ότι η ίδια μετά το δυστύχημα υποβλήθηκε σε 17 χειρουργεία, ενώ λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της.

«Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από εκπομπή ότι τραυματίστηκα ελαφρά! Βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω. Όλα για την τηλεθέαση, κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο» έγραψε αρχικά.

Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από την εκπομπή του @KousoulosPetros ότι τραυματίστηκα ΕΛΑΦΡΑ!Βρεθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή κ κινδύνεψα να πεθάνω.ΟΛΑ ΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο. — Μίνα Αρναούτη (@minaarnaouti) November 25, 2025

Αργότερα, η Μίνα Αρναούτη επανήλθε με νέα ανάρτηση, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο -όπως υποστηρίζει- παρουσιάζεται το όνομά της και η υπόθεση του τροχαίου από συγκεκριμένες εκπομπές.

Κάνει, δε, λόγο για στοχοποίηση «για χάρη της τηλεθέασης», υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δικαστικές αποφάσεις που την έχουν δικαιώσει, εξακολουθεί να βλέπει ανακριβή και συκοφαντικά ρεπορτάζ που -όπως τονίζει- προσβάλλουν την προσωπικότητά της.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται το όνομά μου και η υπόθεσή μου από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές του ΑΝΤ1. Έχω γίνει αντικείμενο συνεχούς στοχοποίησης, για χάρη της τηλεθέασης. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις με έχουν δικαιώσει. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να παρακολουθώ ψευδείς αφηγήσεις, “μαρτυρίες” που δεν ευσταθούν και πρόσωπα που μιλούν χωρίς καμία τεκμηρίωση, θίγοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Ο ΑΝΤ1 δεν αισθάνεται καμία ευθύνη; Δεν υπάρχει καμία ντροπή ή ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί υπερβολικά; Κάποιοι επιλέγουν να “χτίζουν” ρεπορτάζ πάνω στην προσωπική μου οδύνη και να αμείβονται γι’ αυτό, συκοφαντώντας με, με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το να πατάς πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου για να δημιουργήσεις τηλεοπτικό θέαμα δεν είναι δημοσιογραφία· είναι εκμετάλλευση. Ζητώ σεβασμό, αλήθεια και αντικειμενικότητα. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τρώτε και πίνετε και πληρώνεστε πατώντας πάνω σε μια κοπέλα ενώ όλοι γνωρίζετε την αλήθεια! Ντροπή σε όλο το κανάλι!» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

