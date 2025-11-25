Ταξί: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου – Τα αιτήματα του κλάδου

Νέα 48ωρη απεργία για τις 2 και 3 Δεκεμβρίου προκήρυξαν οι οδηγοί ταξί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ μάλιστα προειδοποιεί για απεργία διαρκείας μετά τις γιορτές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».

Στα αιτήματα του κλάδου, όπως αναφέρει η ΠΟΕΙΑΤΑ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035,

αναπροσαρμογή κομίστρων με το υπουργείο να εμφανίζεται διατεθειμένο να συζητήσει μόνο τη φιξ τιμή για το Αεροδρόμιο της Αθήνας,

είσοδος των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες,

σαφείς κανόνες κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού και

επιδοτήσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα χρήσης τους ως προκαταβολής για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΟΕΙΑΤΑ

Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όρια του!

Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.

Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του.

