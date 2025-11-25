Ταξί: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου – Τα αιτήματα του κλάδου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέα 48ωρη απεργία για τις 2 και 3 Δεκεμβρίου προκήρυξαν οι οδηγοί ταξί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).
Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.
Η ΠΟΕΙΑΤΑ μάλιστα προειδοποιεί για απεργία διαρκείας μετά τις γιορτές.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».
Στα αιτήματα του κλάδου, όπως αναφέρει η ΠΟΕΙΑΤΑ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όρια του!
Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.
Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:
Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του.
