ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

25.11.2025 09:21

Επτά δολοφονημένες «επιστρέφουν» μέσω AI για να στείλουν μήνυμα κατά της έμφυλης βίας – «Άλλη μία γυναικοκτονία» (video)

25.11.2025 09:21
griva_ai

Στις 25 Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» παρουσιάζει ένα σοκαριστικό βίντεο που επιχειρεί κάτι διαφορετικό: να επιστρέψει το βλέμμα στις γυναίκες που η κοινωνία είδε μόνο όταν ήταν πια αργά.

Με τη συναίνεση των οικογενειών τους — οι οποίες αποτελούν ιδρυτικά μέλη του «Γίνε Άνθρωπος» — το βίντεο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ανασυνθέσει με ακρίβεια τα πρόσωπα των:

Η στόχευση δεν είναι να “σοκάρει”, αλλά να αποκαταστήσει την ανθρώπινη διάσταση πίσω από κάθε γυναικοκτονία. Να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να δει αυτές τις γυναίκες όχι ως υπόθεσεις, αλλά ως πρόσωπα.

Μέσα από μια σύντομη αλλά ουσιαστική αφήγηση, ακούγεται η φράση που συνοψίζει την αλήθεια τους:

«Κάποτε ήμουν απλά μία κοπέλα

[…] Και έγινα όνομα σε τίτλο ειδήσεων.

Φωτογραφία σε ρεπορτάζ λίγων λεπτών.

Άλλη μία γυναικοκτονία».

Τη δημιουργία του βίντεο επιμελήθηκε ο Αντώνης Αγγελίδης, τραγουδοποιός, βιντεογράφος και Αντιπρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος»ο οποίος υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τη μουσική σύνθεση και την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Το κείμενο της αφήγησης έχει γραφτεί από τη Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Πρόεδρο του «Γίνε Άνθρωπος». Την τελική φωνή και παρουσία στο βίντεο δίνει η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του «Γίνε Άνθρωπος», η οποία δίνει συνέχεια στη φωνή τους.

Το βίντεο θέτει στο επίκεντρο μια απλή, αλλά συχνά ξεχασμένη αλήθεια:

πίσω από κάθε δολοφονία υπήρχε μια γυναίκα που μπορούσε να σωθεί — αν η κοινωνία είχε δράσει νωρίτερα.

Η καμπάνια προτρέπει:

  • να σταματήσουμε να αγνοούμε τα προειδοποιητικά σημάδια
  • να ακούμε κάθε γυναίκα που λέει “φοβάμαι”
  • να επεμβαίνουμε προτού μια απειλή γίνει δολοφονία

Και συνοψίζεται στο κάλεσμα: «Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε άνθρωπος.»

