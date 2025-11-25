Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος που χτύπησε συνομήλικό του έξω από το σχολείο του

Στη σύλληψη ενός 15χρονου για την επίθεση σε συνομήλικό του στην περιοχή της Νεοχωρούδας, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, μόλις ο μαθητής είχε σχολάσει από το σχολείο και περπατούσε για να αποχωρήσει.

Όπως κατέθεσε ο ανήλικος στους αστυνομικούς, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους τον εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο -κοντά στο σχολείο- και ο ένας τον χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο.

Διερχόμενη οδηγός αντιλήφθηκε την επίθεση και σταμάτησε για να βοηθήσει τον 15χρονο, τον οποίο μετέφερε στο σχολείο. Παράλληλα, ενημερώθηκε η αστυνομία για την επίθεση σε βάρος του.

Από τις έρευνες των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 15χρονου και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

